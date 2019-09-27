Gündem Kağıthane faciadan dönmüş 122 çürük bina deprem gelmeden kentsel dönüşüm kapsamında 2 ay önce yıkıldı
İSTANBUL

Kağıthane faciadan dönmüş: 122 çürük bina deprem gelmeden kentsel dönüşüm kapsamında 2 ay önce yıkıldı

Başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara’yı etkileyen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. İstanbul genelinde yıkılan bir bina kayıtlara geçmezken, bazılarında çatlaklar oluştuğu yönünde AFAD’a şikayet ulaştı. Coğrafi yapısı depremin yüksek tehdit oluşturduğu ilçelerden biri olan Kağıthane’de, yıkılması muhtemel çok sayıda bina depremden 2 ay önce ‘kentsel dönüşüm’ kapsamında kontrollü bir şekilde yıkılmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kağıthane'de çürük olduğu tespit edilen 122 bina, depremden 2 ay önce kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Kağıthane'de çürük olduğu tespit edilen 122 bina, depremden 2 ay önce kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Merkez üssü Silivri açıkları olan 5.8 şiddetindeki deprem, dün İstanbul genelinde korku ve paniğe neden oldu. Ancak söz konusu sarsıntıda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, meskenlerde de ciddi bir hasar oluşmadı. Bakanlık ve AFAD ekipleri, birkaç noktadan ‘çatlak bina’ ihbarı üzerine harekete geçerek inceleme başlattı.

Bahçelievler'de biri 6, diğeri 7 katlı bitişik iki bina, depremin ardından tedbir amacıyla boşaltıldı.

İstanbul'da yaşanan depremin ardından 7 ilçede 21 bina mühürlendi
GÜNDEM
İstanbul'da yaşanan depremin ardından 7 ilçede 21 bina mühürlendi

O ihbarın yapıldığı ilçelerden biri de Kağıthane oldu. Bir binanın, deprem etkisiyle yandaki binaya yaklaştığını gören vatandaşlar yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, inceleme başlattı. Dün gerçekleşen depremde yaşanabilecek olası bir facianın önüne, 2 ay önce geçildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, binalardan 4 katlı olanı bir anda çöktü. Binanın çökmesi üzerine çevrede bulunan 10 bina boşaltıldı. Ekipler çevrede güvenlik önlemlerini arttırdı. Ekipler toplam 10 binayı tahliye etti.

22 Nisan 2019 tarihinde istinat duvarının çökmesi sonucu oluşan toprak kayması, birçok evi tehlikeye soktu. Olay yerine ulaşan basın mensupları, çalışmaları görüntülerken bir apartman büyük gürültüyle yıkıldı. Daha önce tahliye edilen o binada can kaybı yaşanmadı.

Kağıthane'de boşaltılan 4 katlı bina çöktü
GÜNDEM
Kağıthane'de boşaltılan 4 katlı bina çöktü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesinde riskli tespit edilen 122 bina, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Bakanlık tarafından ev sahiplerine 36 ay süreyle bin 500 TL kira yardımı, kiracılara ise bir kereye mahsus olmak üzere 3 bin TL taşınma yardımında bulunuldu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyenin işbirliğinde, bölgedeki binalar tek tek mercek altına alındı. Tam 122 çürük bina tespit edildi. Temmuz ayı itibariyle de kontrollü yıkım çalışmaları gerçekleştirildi. Evleri yıkılan vatandaşlar, kira yardımı verilerek sağlam konutlara yerleştirildi. Söz konusu mahalle moloz yığınlarıyla doldu.

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Hayalet mahalleye dönen bölgede gerçekleştirilen kontrollü yıkım sonucu moloz yığınları havadan görüntülendi.

Bakan Kurum açıkladı: Kağıthane'de 42 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm yapılacak
EKONOMİ
Bakan Kurum açıkladı: Kağıthane'de 42 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm yapılacak

Yıkım çalışmaları sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Hane sakinleri, güvenli konutlara yerleştirildi.
2 ay önce kontrollü bir şekilde yıkıldı

Çürük binaların yıkılmasından 2 ay sonra, 26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul 5.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Söz konusu yapılara daha önce müdahale edilmesiyle Kağıthane büyük bir facianın eşiğinden döndü.

Hasarlı bina sayısı 473

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