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ANKARA

Kudüs’ü korumak boynumuzun borcu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistinlilere uyguladığı devlet terörünü Mescid-i Aksa’da tırmandıran İsrail’e sert mesajlar verdi. Diyarbakır anneleriyle iftarda bir araya gelen Erdoğan, Aksa’ya yapılan saldırının muhatabının bütün Müslümanlar olduğunu vurguladı. Erdoğan, “Terör devleti İsrail vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır. Kudüs’ün şerefini korumak her bir Müslüman’ın boynunun borcudur” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kudüs’ü korumak boynumuzun borcu
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarına ilişkin “Zalim İsrail, terör devleti İsrail, Kudüs’teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır. Kudüs’ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslüman’ın boynunun borcudur” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleriyle Vahdettin Köşkü’nde iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeğinde konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

İşgalci İsrail güçleri Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli bir kadını gözaltına aldı
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İşgalci İsrail güçleri Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli bir kadını gözaltına aldı
İşgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinde Meryem el-Afifi adlı genç kadın işgal güçleri tarafından darp edildikten sonra gözaltına alındı.

VAHŞİCE VE AHLAKSIZCA SALDIRI

  • Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken ilk kıblemiz Kudüs’ten hem üzüntümüzü hem öfkemizi artıran haberler alıyoruz. Zalim İsrail, terör devleti İsrail, mukaddesatlarını korumak, binlerce yıllık evlerine, yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs’teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır. Kudüs’ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslüman’ın boynunun borcudur. Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs’teki ibadethanelere ve Müslümanlara yapılmış her saldırı bizlere yapılmış saldırıdır.

Mescid-i Aksa'da ramazan ayının son cumasını 70 bin kişi kıldı
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Mescid-i Aksa'da ramazan ayının son cumasını 70 bin kişi kıldı
Mescid-i Aksa'da ramazan ayının son cuma namazı 70 bin kişilik cemaatle kılındı.

SALDIRININ MUHATABI BÜTÜN MÜSLÜMANLAR

Bu saldırının muhatabı İstanbul’da, Diyarbakır’da, Bağdat’ta, Kahire’de, Cakarta’da, Bakü’de, Saray Bosna’da yaşayan Müslümanların her biridir. Daha da önemlisi, üç dinin kutsallarını barındıran Kudüs’ü vicdansız, ahlaksız, hukuksuz, saygısız tavırlarıyla kirleten zalimlere karşı çıkmak ‘İnsanım’ diyen her bireyin vazifesidir. İsrail’in saldırılarına sessiz kalarak veya kayda değer tavır ortaya koymayarak dolaylı şekilde destek veren herkes orada yaşanan zulme ortaktır.

GEREKEN GİRİŞİMLERİ BAŞLATTIK

  • Buradan tüm dünyayı İsrail’in Kudüs’e saldırılarına karşı harekete geçmeye davet ediyorum. Halkı Müslüman olan tüm ülkelere sesleniyorum. Bir olma, beraber olma zamanında İsrail’in ortak kurumların kararlarına, temel insan haklarına, uluslararası hukuka aykırı bu eylemleri derhal durdurmaları konusunda çalışmalarıdır. Bu konuda biz Türkiye olarak üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Dünyada hiçbir insanın uluslararası kurumlara güveni kalmaz. Herkes kendi başının çaresine bakmaya başladığında ortaya çıkacak kaos ve yangın önce bu zulme sessiz kalanları yutacaktır.

İşgalci İsrail güçleri Kudüs'te saldırılarına devam ediyor
DÜNYA
İşgalci İsrail güçleri Kudüs'te saldırılarına devam ediyor

KUDÜS’Ü KORUYAMAYAN DÜNYA KENDİNE İHANET EDER

Kudüs’ü ve Müslümanları koruyamayan bir dünya kendi kendine ihanet etmiş, kendi kendini imha edecek bombanın pimini çekmiş demektir. Türkiye olarak bugün de Kudüs’teki kardeşlerimizin ve Filistin’in yanındayız. BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere konuyla ilgili tüm uluslararası kurumları harekete geçirmek için gereken girişimleri hemen başlattık. Biz küresel dayanışma ve işbirliği sisteminin 5 ülkenin keyfine terk edilemeyecek kadar önemli bir mekanizma olduğuna inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlatları PKK elindeki Diyarbakır anneleriyle Vahdettin Köşkü’nde iftar yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlatları PKK elindeki Diyarbakır anneleriyle Vahdettin Köşkü’nde iftar yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e kınama mesajı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e kınama mesajı

Kandil’i çökertip PKK’ya zindan edeceğiz

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının önemli bir bölümünü terör örgütü PKK’ya ayırdı. “Kandil’i çökerteceğiz ve Kandil Kandil olmaktan çıkacak, onlar için karanlık olacak” diyen Erdoğan, şunları kaydetti: Terör örgütü içindeki tüm gençlerimize sesleniyorum: Gençler, evlatlarım, yarın (bugün) Anneler Günü. Dokuz ay 10 gün sizi karnında besleyip büyüten, ondan sonra da bu yaşa getiren annelerinizi üzmeyin. Bir an önce ne yapın, ne edin ama annelerinize dönün. Şunu unutmayın: Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devletimiz, kendini bu bataklıktan kurtarmak isteyen her genci adli bakımdan korumanın yanında yeni hayatını kurmasına da destek verecektir.

ÖRGÜT ÇARESİZ!

Ailelerimizin kararlılıkla yürüttüğü bu mücadele terör örgütünün gerçek yüzünün görülmesi bakımından hayırlı olmuştur. Yıllardır birileri tarafından cilalanıp parlatılan, cici çocuklardan oluşan masum bir yapı gibi gösterilmeye çalışılan bölücü terör örgütü zor duruma düşmüştür.

DERTLERİ BÜYÜK

Şu anda dertleri, sıkıntıları büyük. Artık kaçacak delik arıyorlar. Güvenlik güçlerimizin sınırlarımız içinde ve ötesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla eylem kabiliyetini iyice azalttığı örgüt Diyarbakır Anneleri’nin dirayeti karşısında adeta çaresiz kalmıştır. Evlatlarına kavuşan her ailemizle birlikte sadece biz sevinmekle kalmıyoruz, tüm milletimizin yüreğine de su serpiliyor.

Son terörist de etkisiz hale gelene, terör örgütünün elindeki son evladımız da ailesine kavuşana dek bu mücadelemizi sürdüreceğiz.

KARARLIYIZ

  • Türkiye’de başaramadıklarını Suriye’de deneyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğratmakta kararlıyız. Kandil’i çökerteceğiz ve Kandil Kandil olmaktan çıkacak, onlar için karanlık olacak. Bin yıllık ortak coğrafyamızın türlü hile ve desiseler parçalarına ayrılıp hem fiziken, hem zihnen sömürme peşinde olanlara meydanı bırakmayacağız. Bölgemizi sömürge zincirlerine bağlamak isteyenlere tek yürek, tek yumruk olduğumuzu göstereceğiz. Sizler bu şanlı duruşun sembolleri olarak her biri kendi evladınız mesafesindeki 84 milyonun tamamına güç verdiniz. Sizi yıldıramadılar. Ve birdiniz, bir şehir oldunuz, iki şehir oldunuz ve her geçen gün büyümeye devam ediyorsunuz. Tüm annelerin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. Anneleri halen hayatta olan herkese de onların kıymetini bilmelerini, gönüllerini şenlendirmelerini, hayır dualarını almalarını tavsiye ediyorum. Peygamberimiz, ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ buyuruyor.

KOVALAYACAĞIZ

Gabar’ı, Cudi’yi, Tendürek’i bunların başına çökerttik mi? İnlerine girdik, daha da gireceğiz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Kandil’i de bunlara zindan edeceğiz. Son terörist de etkisiz hale gelene, terör örgütünün elindeki son evladımız da ailesine kavuşana kadar bu mücadeleyi sürekli daha ileriye taşıyarak sürdüreceğiz.

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