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Afyonkarahisar haber: Külçe altın diye parke taşı sattılar

Külçe altın diye parke taşını 50 bin TL'ye sattılar

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde boyadıkları kaldırım taşını külçe altın diyerek 50 bin liraya satan 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA
Külçe altın görünümü verilmiş parke taşı.
Külçe altın görünümü verilmiş parke taşı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Hakan Ö. ve Muhammet T, külçe altın olduğunu iddia ettikleri parke taşını 50 bin liraya satmak için, hayvancılıkla uğraşan Yasin A. ile sosyal medya üzerinden anlaştı.

Eskişehir'den Bolvadin'e gelen Yasin A, ilçe merkezinde Hakan Ö. ve Muhammet T. ile buluştu.

  • Külçe altını satın alarak şüphelilerin yanından ayrılan Yasin A, daha sonra yaptığı kontrolde aldığının sarıya boyanmış parke taşı olduğunu anlayınca Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

50 bin liraya satılan, külte altın görünümlü parke taşı.

Polis ekipleri, Hakan Ö. ve Muhammet T'yi kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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