Kültürel faaliyetler durduruldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü dâhil tüm birimlerde deprem nedeniyle planlanan etkinliklerin ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu duyurdu.

Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen deprem sonrası Bakanlığımıza bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz dahil tüm birimlerimizce planlanan etkinliklerimiz ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur” ifadelerine yer verildi.

Yayınevleri ve sanat kurumlarından başsağlığı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle kültür sanat alanındaki birçok kurum ve kuruluş, sosyal medya hesaplarından, destek ve baş sağlığı mesajı yayınladı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Tiyatro Kooperatifi ve İstanbul Modern Sanat Müzesi sosyal medya hesaplarından baş sağlığı paylaşımı yaptı. Ayrıca Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM), Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) ve Türkiye Yayıncılar Birliği de sosyal medya hesaplarından baş sağlığı diledi. İletişim, Ketebe, Can, Yapı Kredi Yayınları ve Hayy Kitap’ın sosyal medya hesapları üzerinden de “Geçmiş olsun” paylaşımı yapıldı.



