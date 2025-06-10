Kurban Bayramı tatilinde Saros Körfezi'nde 200 ton atık toplandı

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tatil süresince Yayla, Danişment ve Erikli sahillerinde turizm yoğunluğu yaşandı.

Ekipler sahiller ve kumsallardan 40 ton olmak üzere bölge genelinde yeşil alanlar, mesire yerleri ve ana arterlerdeki temizlik çalışmaları sonucunda toplam 200 ton atık topladı.