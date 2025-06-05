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Sıfır Atık Projesi ile 7 yılda 74,5 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı

Sıfır Atık Projesi ile 7 yılda 74,5 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı

11:205/06/2025, Perşembe
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2017'de başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 7 yılda 74,5 milyon ton atık ekonomiye geri kazandırıldı ve yaklaşık 256 milyar lira tasarruf sağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Bakanlıkça 2017'de başlatılan "Sıfır Atık Projesi", sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına alma, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir dünya bırakma amacını taşıyor.


Projenin başlangıcından bu yana Türkiye, Sıfır Atık Hareketi ile 7 yılda çevreden enerjiye, sera gazı salınımından depolama alanına kadar pek çok alanda tasarruf sağlayarak hem ekonomiye hem de geleceğe yatırım yaptı.


  • Bu kapsamda 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranı, 2024 itibarıyla yüzde 36,08'e ulaştı. Bu oranın yıl sonuna kadar yüzde 60'a çıkarılması hedefleniyor.

Sıfır Atık Projesi ile bugüne kadar 32,5 milyon ton kağıt-karton, 9,1 milyon ton plastik, 3,1 milyon ton cam, 6,4 milyon ton metal, 23,4 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık olmak üzere toplam 74,5 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı.


Böylece 10 milyon hanenin yıllık elektrik tüketimine denk tasarruf, 10 şehir hastanesi ya da 500'den fazla okul inşa edilebilecek büyüklükte kaynak, yüz binlerce kişiye istihdam sağlayacak iş gücü ortaya kondu ve yaklaşık 256 milyar lira tasarruf sağlandı.


Deniz çöpleriyle mücadelede ikinci aşamaya geçildi


Öte yandan Emine Erdoğan'ın himayelerinde, 10 Haziran 2019'da başlatılan "Sıfır Atık Mavi Hareketi" kapsamında yürütülen deniz temizliği çalışmaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Deniz Çöpleri İl Eylem Planları" doğrultusunda aralıksız devam ediyor.

28 kıyı ilinde sürdürülen çalışmalarla deniz yüzeyi, kıyı şeridi ve deniz tabanında kapsamlı temizlik faaliyetleri yürütülürken, kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik eğitim programları da hayata geçirildi.


İlk 5 yıllık uygulama döneminde denizlerden 245 bin ton çöp toplandı. Bu miktar, yaklaşık 20 bin 500 kamyon dolusu atığa karşılık geliyor. Toplanan atıklar, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde uygun yöntemlerle bertaraf edildi.


6 Ocak 2025 itibarıyla devreye giren ikinci 5 yıllık plan çerçevesinde, sadece ilk 5 ayda denizlerden 30 bin tona yakın atık çıkarıldı.

Yeni dönemde, deniz kirliliğinin kaynağında önlenmesine odaklanan bölgeye özgü uygulamalar artırılırken, sahada düzenli temizlik çalışmaları sürdürülecek.


Ayrıca deniz ekosisteminin korunmasına yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla ulusal düzeyde eğitim ve iletişim kampanyaları da devam edecek.




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