Kürsüde rahatsızlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Milli Siber Güvenlik Zirvesi’nde konuştu.

Oktay, “Dışa bağımlı olduğumuz savunma sanayi ürünlerinde geçmişte yaşadığımız ambargoları unutmuş değiliz. O engelleyici zihniyet bugün karşımıza farklı yaptırım kılıflarına bürünmüş olarak çıkmaktadır. Ne şekilde engellemeye çalışırlarsa çalışsınlar, artık Cumhurbaşkanımız liderliğinde yaptırımı, geleceğe yatırıma dönüştüren bir Türkiye var” dedi.

YERLİ GÜVENLİK DUVARI

Siber güvenlik alanındaki teknolojileri için de aynı kararlılığı taşıdıklarını söyleyen Oktay, “Türkiye’nin verisi, Türkiye’de kalacak, mahremimizin anahtarını başkasına teslim etmeyeceğiz. Türkiye’nin verisi, yerli ve milli güvenlik duvarlarıyla korunacak” diye konuştu. Oktay, “Yaptırımlarla, Türkiye ile mücadele değil, Türkiye ile birliktelik, Türkiye ile dostluk kazandırır. Bütün dünyanın bunu bilmesi gerekir” dedi.

Oktay, şöyle devam etti:

HIZIMIZI ARTTIRIR

“Buradan bütün dünyaya sunabileceğimiz yeni bir işbirliği alanının olduğunu ifade etmek isterim. O da siber güvenlik ve dijital alanda iş birliğidir. Türkiye ile dostluğun kazandıracağını bütün dünya görecektir. Tersi uygulamalar, yaptırımlar veya benzer şeyler sadece bizi motive eder, sadece bizim hızımızı arttırır. Onun dışında biz bir negatif etkisi olmaz.”

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