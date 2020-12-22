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ANKARA

Kürsüde rahatsızlandı

Kürsüde rahatsızlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe’deki Milli Siber Güvenlik Zirvesi’nde kürsüde konuşurken rahatsızlandı. Doktorların müdahalesinden sonra ödül törenine katılan Oktay, “Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı küçük bir rahatsızlık oldu” dedi. Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar da Oktay’ın tansiyon düşüklüğüne bağlı bir sorun yaşadığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Milli Siber Güvenlik Zirvesi’nde konuştu.

Oktay, “Dışa bağımlı olduğumuz savunma sanayi ürünlerinde geçmişte yaşadığımız ambargoları unutmuş değiliz. O engelleyici zihniyet bugün karşımıza farklı yaptırım kılıflarına bürünmüş olarak çıkmaktadır. Ne şekilde engellemeye çalışırlarsa çalışsınlar, artık Cumhurbaşkanımız liderliğinde yaptırımı, geleceğe yatırıma dönüştüren bir Türkiye var” dedi.

YERLİ GÜVENLİK DUVARI

  • Siber güvenlik alanındaki teknolojileri için de aynı kararlılığı taşıdıklarını söyleyen Oktay, “Türkiye’nin verisi, Türkiye’de kalacak, mahremimizin anahtarını başkasına teslim etmeyeceğiz. Türkiye’nin verisi, yerli ve milli güvenlik duvarlarıyla korunacak” diye konuştu. Oktay, “Yaptırımlarla, Türkiye ile mücadele değil, Türkiye ile birliktelik, Türkiye ile dostluk kazandırır. Bütün dünyanın bunu bilmesi gerekir” dedi.

Oktay, şöyle devam etti:

HIZIMIZI ARTTIRIR

“Buradan bütün dünyaya sunabileceğimiz yeni bir işbirliği alanının olduğunu ifade etmek isterim. O da siber güvenlik ve dijital alanda iş birliğidir. Türkiye ile dostluğun kazandıracağını bütün dünya görecektir. Tersi uygulamalar, yaptırımlar veya benzer şeyler sadece bizi motive eder, sadece bizim hızımızı arttırır. Onun dışında biz bir negatif etkisi olmaz.”

Kürsüde fenalaştı

  • Konuşmasının sonlarına doğru kürsüde rahatsızlanan Oktay’a, Külliye’deki doktorlar tarafından ilk müdahale yapıldı. Oktay’a müdahale edilirken kürsüye gelen Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Konuşmasının sonunda tansiyon düşüklüğüne bağlı küçük bir sağlık problemi yaşadı ama hiçbir sıkıntı yok” dedi. Bir süre dinlenen ve tekrar kürsüye çıkan Oktay, “Doktorlarımızın söylediği kadarıyla ifade ediyorum, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum küçük bir rahatsızlık oldu” diye konuştu.
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