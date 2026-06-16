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Kurultay olmazsa yeni parti kuracak

Kurultay olmazsa yeni parti kuracak

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0016/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Özgür Özel.
Özgür Özel.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in, parti içinde yaşanabilecek tasfiyeler ya da 25 Temmuz’a kadar olağanüstü kurultayın toplanmaması hâlinde, başka bir parti çatısı altında siyaset yapma planını devreye sokacağı öne sürülüyor.

Mevcut bir partiye geçiş ya da yeni bir siyasi oluşum kurulması seçeneklerinin masada tutulduğu ifade ediliyor. DSP ve Genç Parti’den ret yanıtı alan Özel ve ekibinin, Teknoloji Kalkınma Partisi (TEK Parti) ve Demokrat Parti ile de olası bir iş birliği formülü üzerinde durduğu belirtiliyor. Yeni oluşum için henüz net bir isimlendirme yapılmazken, Özel’e yakın kaynaklar, “Seçeneklerimiz hazır” mesajı veriyor. Bununla birlikte seçimlerin 2027 sonuna kalması ya da daha ileri bir tarihe ötelenmesi ihtimali nedeniyle mevcut bir partiyle yola çıkmak yerine, “sıfırdan yeni parti kurma” seçeneğinin de masada olduğu belirtiliyor.



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