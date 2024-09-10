Kuşkusu ve siniri geçmedi

Mansur Yavaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sonra son dakikada konuşmacı olarak eklendiği programdaki gerginliği haberleştirmek istediği, ancak daha sonra bu fikrinden vazgeçtiği öğrenildi. Yavaş'ın bu tavrında, CHP Genel Başkan Özgür Özel'in durumu yumuşatmak için kürsüde yaptığı konuşmanın etkili olduğu öğrenildi.

Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, Yavaş kurultayda İmamoğlu ile arasında yaşanan konuşma polemiğini kendi basın ekibine haberleştirme talimatı verdi. Ancak hazırlanan metin belediyenin sitesine yüklenmedi, basına da servis edilmedi. Yavaş, kavgayı sürdüren taraf imajı oluşturmamak için haberi servis ettirmedi. Yavaş'ın Özel ve İmamoğlu'na olan kızgınlığının geçmediğini belirten parti kaynakları, Yavaş'ın kuşku duymaya devam ettiği ve kendisine neden son dakikada telefon açıldığını anlamlandıramadığını belirtti. Yeni Şafak’a bilgi veren parti kaynakları, “Mansur Bey, programa neden dahil edildiğine bir türlü mantıklı açıklama getirilememesinden şikayetçi. Ayrıca yaşanan tutum karmaşasından kuşkulanıyor” ifadelerini kullandı.