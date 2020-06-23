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Kuvvetli yağışlar etkisini sürdürecek! Aydın, Muğla, Eskişehir, Ankara, İzmir, Manisa hava durumu

Kuvvetli yağışlar etkisini sürdürecek: Meteorolojiden 35 ile yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara, İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Batı Karadeniz, Aydın, Muğla'nın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Meteorolojiden Ankara ve bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden Ankara ve bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Osmaniye, Hatay-Dörtyol, Amasya ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara, İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Batı Karadeniz, Aydın, Muğla'nın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, batı bölgelerde ise 1-3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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