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ORDU

Kuyumcuda altın da ekmek de satılıyor

Ordu'da bir kuyumcunun fırınla birleştirdiği dükkanının vitrininde altınla ekmeğin birlikte satılması görenlerin dikkatini çekiyor. Dükkan sahibi Hasan Subaş, "İnsanların dikkatini çekiyor. Gelip vitrinimize bakıyorlar. Ekmek almak isteyenler değişik espriler yapıyor, 'Ekmek alana çeyrek de var mı?' diye. Tabii biz onu biraz daha kendimize göre çeviriyoruz. Bilezik alana ekmek hediye ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Ordu'da dükkan önünden geçen vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemiyor.
Ordu'da dükkan önünden geçen vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemiyor.

Ordu'da fırınla birleştirilen kuyumcu dükkanının vitrininde altınla ekmeğin birlikte satılması şaşırtıyor.

Korgan ilçesinde ikamet eden Ali Subaşı, yurt dışında yaşadıktan sonra memleketinde bir kuyumcu dükkanı açmaya karar verdi. Subaşı, bir süre sonra kuyumcunun bitişiğindeki dükkana hem ticaret, hem de gece çalışılması dolayısıyla güvenlik açısından ekmek fırını açtı.

Yaklaşık 5 yıl önce de iki iş yeri arasındaki duvarı kaldıran Subaşı, önceden fırın için aldığı ruhsatın iptal olmaması için başka fırından aldığı ekmeği satıyor. Kuyumcu dükkanının vitrininde altınla birlikte ekmeğin de yer almasını görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Hem kuyumcular hem fırıncı

Ali Subaşı'nın oğlu Hasan Subaşı, yaptığı açıklamada, 1986 yılından itibaren kuyumculuk yaptıklarını, 1991'den beri de fırıncılıkla uğraştıklarını söyledi. Bulundukları dükkanın mülkiyetini aldıktan sonra kuyumcu olarak hizmet verdiklerini anlatan Subaşı, şöyle devam etti:

  • "Küçük bir ilçedeyiz ve o nedenle küçük bir kuyumcu dükkanı açtık. Buranın yanında boş kalan yere ne yapabiliriz diye düşündük. Esnaf arkadaşlarımızın da tavsiyesi üzerine bir ekmek fırınının açılabileceği, Korgan'da böyle bir ihtiyacın olduğu, istihdam noktasında birkaç arkadaşımıza iş verebileceğimiz konusunda bir karara vardık. Aynı zamanda kuyumcuyla alakalı bir güvenlik tedbiri olsun diye fırınlarda gece çalışmaya başlandığı için ekmek fırını açalım dedik."

"Bilezik alana ekmek hediye ediyoruz"

Subaşı, 1991 yılından itibaren burada iki ayrı dükkan olarak faaliyet gösterdiklerini belirterek "Her ikisi de baba mesleğimiz. Son 5-6 yıla kadar iş yerlerimizi bir tadilat esnasında babamız dedi ki 'aradaki duvarı kaldıralım'. Çocukları olarak biz olmaz da desek yine büyüğümüzün sözü geçerli. 'Bir deneyelim' dedik." diye konuştu.

Durumdan memnun olduklarını ve farklı bir ilgi oluştuğunu dile getiren Subaşı, "En azından insanların dikkatini çekiyor. Gelip vitrinimize bakıyorlar. Ekmek almak isteyenler değişik espriler yapıyor, 'Ekmek alana çeyrek de var mı?' diye. Tabii biz onu biraz daha kendimize göre çeviriyoruz. Bilezik alana ekmek hediye ediyoruz." dedi.

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Kendilerinin de ilçe halkının da duruma alıştığını aktaran Subaşı, şunları söyledi:

  • "Fakat yabancıların oldukça ilgisini çekiyor. Yoldan geçen insanlar önce bir şaşırıyorlar. 'Burası kuyumcu mu, fırın mı?' diye soruyorlar. Hatta kapıya gelip içeriye girmekte tereddüt eden oluyor. Küçük latifeler ve esprilerle bu şekilde devam ediyoruz."

Subaşı, fırınla kuyumcuyu, önceden alınan ruhsatın iptal olmaması için birlikte yürüttüklerini anlatarak "Daha önce almış olduğumuz ruhsatlarımız, kazanılmış haklarımız var. Bunlar ölmesin diye ekmeği şu anda kendimiz üretmiyoruz ama dışarıdan tedarik ederek bulunduruyoruz. Bir nebze memleketimize hizmet edebiliyorsak ne mutlu bize." şeklinde konuştu.

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