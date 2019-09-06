Gündem Kuzenini falçatayla öldürdü Mezarına gidip helallik istedi
3. SAYFA

Öldürdüğü kuzeninin mezarı başında helallik isteyip, teslim oldu

Kuzenini falçatayla öldürdü: Mezarına gidip helallik istedi

İstanbul'da birlikte çiçek sattığı halasının oğlu Halil Çakar'ı çıkan tartışmada falçatayla öldüren Mehmet B., Adana'da toprağa verilen kuzeninden, mezarında helallik isteyip polise teslim oldu. Dua ederken cep telefonuyla görüntülenen Mehmet B., "Keşke ben ölseydim, inşallah ahirette buluşuruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Öldürdüğü kuzeninin mezarı başında helallik isteyip, teslim oldu.
Öldürdüğü kuzeninin mezarı başında helallik isteyip, teslim oldu.

İstanbul Beyoğlu'ndaki olay 31 Ağustos'ta meydana geldi.

Yaklaşık bir ay önce çiçek satmak için İstanbul'a giden kuzenler Halil Çakar (19) ve Mehmet B. (19) arasında, yaptıkları iş nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet B., üzerinde bulunan falçatayla Çakar'ı yaraladı.

Halil Çakar, çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mehmet B. ise olayın ardından kaçtı.
Yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Halil Çakar'ın cenazesi, Adana'ya getirilip Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaçtıktan sonra otostop yaparak Adana'ya gelen Mehmet B., burada yakınlarına Çakar'ı kendisinin öldürdüğünü belirtti. Gözyaşları içinde olayı anlatan Mehmet B., babası ve amcalarına halasının oğlunun mezarına başına gitmek istediğini vicdan azabı çektiğini söyledi.

Bunun üzerine aile büyükleri Mehmet B.'yi mezarlığa götürdü. Mezar başında dua eden Mehmet B., "Böyle olmasını kimse istemezdi, keşke ben ölseydim. Benden yana hakkım varsa helal olsun, sen de hakkını helal et. Teslim olmaya gidiyorum, inşallah ahirette buluşuruz. Kendine iyi bak, Allaha emanet ol" dedi.

Mehmet B., daha sonra Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Burada ifadesi alınan Mehmet B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandıktan sonra, Çakar'ın mezarına 500 metre mesafede bulunan Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

REKLAM

Falçatayla öldürdüğü kuzeninden helallik isteyip teslim oldu
OYNAT 00:40
Falçatayla öldürdüğü kuzeninden helallik isteyip teslim oldu
İstanbul'da birlikte çiçek sattığı halasının oğlu Halil Çakar'ı (19) çıkan tartışma sonucu falçatayla öldüren Mehmet Budan (19), Adana'da toprağa verilen kuzeninden mezarında helallik isteyip polise teslim oldu. Dua ederken pişmanlığını dile getiren ve bu sırada cep telefonuyla görüntülenen Budan, Keşke ben ölseydim, inşallah ahirette buluşuruz dedi.


CHPli belediyeler Kaftancıoğlu için otobüs kaldırdı

CHP'li belediyeler
Kaftancıoğlu için otobüs kaldırdı

​İstanbul'un ve Türkiye'nin dört bir yanından hareket ettiler.
Ev taşıyacaklar dikkat

Ev taşıyacaklar dikkat

​Yeni bir eve taşınma masrafı 7500 TL'yi buluyor.
Yenikapıya çektiğiaraç vekilinin çıktı

Yenikapı'ya çektiği
araç vekilinin çıktı

'İsraf' iddiasıyla çekilen araç CHP'li Aksu'nun makam otomobili.
Kasırga<br>giderek büyüyor

Kasırga
giderek büyüyor

​Ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.
Türkiye'den <br>iki şehir listede

Türkiye'den
iki şehir listede

Dünyanın en büyük 200 şehri arasından seçildiler.
Işık göründü

Işık göründü

Metro hattında tünel delme işlemi tamamlandı.

Kamu zararı<br> varsa araştırırız

Kamu zararı
varsa araştırırız

Soylu, Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili konuştu.
Aile sayısı 11 oldu

Aile sayısı 11 oldu

​Diyarbakır'daki HDP binası önünde evlat nöbeti büyüyor.
3 gün daha <br>İstanbul dışında

3 gün daha
İstanbul dışında

Koltuğunu bir kez daha vekiline bırakıp şehirden ayrıldı.
Bu çığlık asla kesilemeyecektir

Bu çığlık asla kesilemeyecektir

Bakan Gül, evlat nöbeti tutan annelerle ilgili konuştu.
Akdeniz'in bekçileri

Akdeniz'in bekçileri

​313. Deniz İHA-S Filo Komutanlığı kapılarını ilk kez Yeni Şafak'a açtı.
23 ile yağış uyarısı

23 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Hedef <br>başarıyla vuruldu

Hedef
başarıyla vuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı.
Dev teklifi<br>geri çevirdi

Dev teklifi
geri çevirdi

Falcao'nun reddettiği teklifi başkan açıkladı.
Yüksek faiz<br>bankaları da vurdu

Yüksek faiz
bankaları da vurdu

​Borsada işlem gören bankaların net karı geçen seneye oranla yüzde 25,6 azaldı.
Babası gibi<br>gece defnedildi

Babası gibi
gece defnedildi

​Abdullah Mursi, kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.