Kuzenini falçatayla öldürdü: Mezarına gidip helallik istedi

İstanbul Beyoğlu'ndaki olay 31 Ağustos'ta meydana geldi.

Yaklaşık bir ay önce çiçek satmak için İstanbul'a giden kuzenler Halil Çakar (19) ve Mehmet B. (19) arasında, yaptıkları iş nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet B., üzerinde bulunan falçatayla Çakar'ı yaraladı.

Halil Çakar, çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mehmet B. ise olayın ardından kaçtı.

Yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Halil Çakar'ın cenazesi, Adana'ya getirilip Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaçtıktan sonra otostop yaparak Adana'ya gelen Mehmet B., burada yakınlarına Çakar'ı kendisinin öldürdüğünü belirtti. Gözyaşları içinde olayı anlatan Mehmet B., babası ve amcalarına halasının oğlunun mezarına başına gitmek istediğini vicdan azabı çektiğini söyledi.

Bunun üzerine aile büyükleri Mehmet B.'yi mezarlığa götürdü. Mezar başında dua eden Mehmet B., "Böyle olmasını kimse istemezdi, keşke ben ölseydim. Benden yana hakkım varsa helal olsun, sen de hakkını helal et. Teslim olmaya gidiyorum, inşallah ahirette buluşuruz. Kendine iyi bak, Allaha emanet ol" dedi.

Mehmet B., daha sonra Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Burada ifadesi alınan Mehmet B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandıktan sonra, Çakar'ın mezarına 500 metre mesafede bulunan Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

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