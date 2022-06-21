Gündem Lapid Ankaraya geliyor
ANKARA

Lapid Ankara’ya geliyor

Türkiye ile İsrail arasındaki görüşme trafiği hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la mevkidaşı Herzog arasındaki telefon görüşmesinin ardından israil Dışişleri Bakanının Türkiye’ye geleceği açıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lapid Ankara’ya geliyor
Yair Lapid’i Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuk edecek.

Körfez ülkelerinin yanı sıra İsrail ile de trafik hızlanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan’la normalleşme adımları devam ederken İsrail ile de diyalog artıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün mevkidaşı Herzog ile yaptığı telefon görüşmelerinde ikili ilişkileri değerlendirdiği İsrail’den bu kez Türkiye’ye dışişleri bakanı düzeyinde ziyaret yaşanacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuğunun görüşmesinde kritik konuların masaya gelmesi bekleniyor. İki ülke arasında büyükelçi ataması gibi kritik kararlar bulunuyor. Görüşmelerde Türkiye’nin Filistin’de barışçıl bir çözüme ilişkin tezlerini İsrail’e yine iletmesi bekleniyor.

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