Lapid Ankara’ya geliyor

Körfez ülkelerinin yanı sıra İsrail ile de trafik hızlanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan’la normalleşme adımları devam ederken İsrail ile de diyalog artıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün mevkidaşı Herzog ile yaptığı telefon görüşmelerinde ikili ilişkileri değerlendirdiği İsrail’den bu kez Türkiye’ye dışişleri bakanı düzeyinde ziyaret yaşanacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuğunun görüşmesinde kritik konuların masaya gelmesi bekleniyor. İki ülke arasında büyükelçi ataması gibi kritik kararlar bulunuyor. Görüşmelerde Türkiye’nin Filistin’de barışçıl bir çözüme ilişkin tezlerini İsrail’e yine iletmesi bekleniyor.

GÜNDEM Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile İsrailli mevkidaşı Lapid telefonda görüştü