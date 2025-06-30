Leman Dergisi’ne Türkiye Yazarlar Birliği’nden sert tepki: Sorumlular yargılanmalıdır

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, Leman Dergisi’nin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yönelik hakaret içeren skandal yayınını sert bir dille lanetledi.





Bıyıklı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Adaletin, merhametin ve yüksek ahlâkın timsali olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e yönelik yapılan seviyesiz, kasıtlı ve ahlaksız saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sözde mizah adı altında yapılan bu tür aşağılık yayınlar, ne sanatın ne de düşünce özgürlüğünün sınırları içinde değerlendirilemez. Bu alçakça girişim, milletimizin kutsallarına, köklü medeniyetine ve ortak tarih bilincine yapılan rezil bir saldırıdır”





Açıklamasında, Uzun yıllardır bazı kesimler tarafından sistematik şekilde inanç, ahlak ve köklü değerlere karşı düşmanlık yapıldığını belirten Bıyıklı, şu uyarıda bulundu:

“Özellikle Batı’da yükselen İslam düşmanlığının yerli taşeronları, bu toprakların ruhunu ve medeniyet mirasını hedef almaktadır. Leman Dergisi gibi yayın organları, kültürel emperyalizmin aparatına dönüşmüş, halkın mukaddesatına savaş açmış sefil yayınlardır. Hiç kimse, Türk milletinin Peygamber sevgisini sınamaya kalkmasın. Bu rezil derginin kapatılmasını ve provokatörlerin yargılanmasını talep ediyoruz.





Mahmut Bıyıklı, Türkiye Yazarlar Birliği olarak, milletin köklü değerlerini ve inanç dünyasını hedef alan her türlü çarpık zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Bin yıllık medeniyetimizin temel harcını oluşturan inanç, ahlak ve kültür kodlarımız; ucuz karikatürlerle, ahlaksız yayınlarla, sapkın ideolojik kampanyalarla zedelenemez. Peygamberimize uzanan dil, milletimizin gönlünden ve vicdanından en sert tepkiyi alacaktır. Bu millet; mukaddesatını hedef alanları asla unutmaz, affetmez. Leman Dergisi ve benzeri zihniyetler bilmelidir ki, Hz. Muhammed (s.a.v.)’e olan sevgi bu topraklarda kıyamete kadar devam edecektir. ”





Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“İnançlarımıza, değerlerimize ve kültürümüze yönelik bu pervasız saldırılar karşısında tüm duyarlı çevreleri tepki göstermeye davet ediyoruz. Konunun hukuki sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



