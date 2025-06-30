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AK Partili Büyükgümüş'ten 'Leman' tepkisi: Failleri hukuk önünde hesap verecek

AK Partili Büyükgümüş'ten 'Leman' tepkisi: Failleri hukuk önünde hesap verecek

Haber Merkezi
22:4030/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yaptığı provokatif çizimlerle sık sık gündeme gelen Leman dergisi, 26 Haziran tarihli yayınında, Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (sav) Ortadoğu'da bombalanan şehirlerin üzerinde resmetmişti.
Yaptığı provokatif çizimlerle sık sık gündeme gelen Leman dergisi, 26 Haziran tarihli yayınında, Peygamberimiz Hz. Muhammed'i (sav) Ortadoğu'da bombalanan şehirlerin üzerinde resmetmişti.

AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Leman dergisinde yer alan ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed’i hedef alan karikatüre sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Büyükgümüş, söz konusu yayını din düşmanlığı ve provokasyon olarak nitelendirerek, sorumluların hukuk önünde hesap vereceğini belirtti. İfade ve basın özgürlüğü adı altında kutsal değerlere saldırıya geçit verilmeyeceğini vurguladı.

AK Parti Teşkilat Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Leman dergisinde İslam Peygamberi Hz. Muhammed'i hedef alan çirkin karikatüre X hesabından tepki gösterdi.



Büyükgümüş paylaşımında, "Bir mizah dergisi kisvesi altında, inancımızın en mukaddes ismi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v.) yönelik yapılan saygısızlığı en güçlü şekilde kınıyorum. Bu hadsizliğin adı ne ifade özgürlüğüdür ne de basın özgürlüğü; bu apaçık bir din düşmanlığı ve provokasyondur" ifadelerini kullandı. Büyükgümüş bu alçakça saldırının failleri hukuk önünde hesap vereceğini kaydederek, "Kutsalımıza uzanan hiçbir kirli emel karşılıksız kalmayacaktır. Milletimizin imanına, mukaddesatına, peygamber sevgisine saldıranlar karşılarında her zaman bu iradeyi bulacaktır" dedi.


#Ahmet Büyükgümüş
#Leman Dergisi
#Hz. Muhammed
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