AK Partili Büyükgümüş'ten 'Leman' tepkisi: Failleri hukuk önünde hesap verecek

Bir mizah dergisi kisvesi altında, inancımızın en mukaddes ismi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v.) yönelik yapılan saygısızlığı en güçlü şekilde kınıyorum. Bu hadsizliğin adı ne ifade özgürlüğüdür ne de basın özgürlüğü; bu apaçık bir din düşmanlığı ve…

Büyükgümüş paylaşımında, "Bir mizah dergisi kisvesi altında, inancımızın en mukaddes ismi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e (s.a.v.) yönelik yapılan saygısızlığı en güçlü şekilde kınıyorum. Bu hadsizliğin adı ne ifade özgürlüğüdür ne de basın özgürlüğü; bu apaçık bir din düşmanlığı ve provokasyondur" ifadelerini kullandı. Büyükgümüş bu alçakça saldırının failleri hukuk önünde hesap vereceğini kaydederek, "Kutsalımıza uzanan hiçbir kirli emel karşılıksız kalmayacaktır. Milletimizin imanına, mukaddesatına, peygamber sevgisine saldıranlar karşılarında her zaman bu iradeyi bulacaktır" dedi.