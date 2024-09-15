LGBT’ye karşı Saraçhane'ye

Sivil toplum kuruluşları ve aileler bugün saat 14.00'te Saraçhane’de "Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş" düzenleyecek. Platform, LGBT dayatmasına karşı çıkan kadın, erkek, yaşlı, genç herkesi yarınki dev buluşmaya davet etti.

PLATFORMDA 400 STK VAR

Aralarında Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, İstanbul Aile Vakfı, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Dünya Çocuk ve Aile Koruma Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, TÜGVA ve Türkiye Gençlik Birliği’nin olduğu 400 STK’nın oluşturduğu Büyük Aile Platformu birincisini 2022 yılında “LGBT Propagandasına Dur De” başlığıyla gerçekleştirmişti. İkincisi geçtiğimiz yıl “Çocuklarımız, Ailemiz, İnsanlık İçin” başlığıyla gerçekleştirilen buluşmanın üçüncüsü ise “Dursun Bu Hayasızca Akın” başlığıyla düzenleniyor.

150 BİN ISLAK İMZA TOPLANDI

Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında toplumu tehdit eden LGBT propagandası ve dayatmasına karşı ailelerin katılımıyla Saraçhane'deki Fatih Anıt Parkı'nda toplanarak Beyazıt Meydanı'na kadar yürüyeceklerini duyurdu. Eryılmaz, LGBT propagandasının yasaklanması ve toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarının mevzuattan çıkarılması için 150 bin ıslak imza toplandığını ve bu taleplerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunu aktararak, "Toplumun en temel ve doğal birimi olan ailenin korunması, milletimizin bekası, devlet ve toplumun sürdürülebilirliği için elzemdir" dedi.

Ahmet Selim Yurdakul

Aile beka meselesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, siyaset kurumunun bu değişim ve dönüşüm çağında Türk milletine ve Türk aile yapısına odaklanarak gerekli tüm önlemleri almak zorunda olduğunu belirtti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla "Güçlü Türk Aile Yapısı, Sağlıklı Toplum ve Lider Ülke Türkiye" vizyonu çerçevesinde ATO Congresium'da iki gün sürecek "Aile Kurumu Çalıştayı" başladı. Çalıştayın açılışında konuşan Yurdakul, çalıştayı milli dava şuuruyla, ailenin beka meselesi olduğu bilinciyle, Türk aile yapısını korumak, geliştirmek ve geleceğe hazırlamak için düzenlediklerini ifade etti. Ahmet Selim Yurdakul, devletin ve toplumun korunmasının aileyi korumakla mümkün olacağına dikkat çekti.







