Libyalı mevkidaşıyla görüşen Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Desteğimiz devam edecek' vurgusu

Bakan Çavuşoğlu, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile birlikte Türkiye'ye gelen Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile makamında görüştü.
Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1'inci Toplantısı öncesinde Dışişleri Bakanı kardeşim Necla Manguş'la görüştük. Türkiye-Libya dostluğunun ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak kararlılığımızı vurguladık. Bu tarihi süreçte kardeş Libya'ya desteğimiz devam edecek" dedi.