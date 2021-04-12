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Gündem Libyalı mevkidaşıyla görüşen Bakan Çavuşoğlundan Desteğimiz devam edecek vurgusu
ANKARA

Libyalı mevkidaşıyla görüşen Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Desteğimiz devam edecek' vurgusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'la bir araya geldi.

Haber Merkezi DHA
Libyalı mevkidaşıyla görüşen Bakan Çavuşoğlundan Desteğimiz devam edecek vurgusu
Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ve Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Bakan Çavuşoğlu, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile birlikte Türkiye'ye gelen Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile makamında görüştü.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1'inci Toplantısı öncesinde Dışişleri Bakanı kardeşim Necla Manguş'la görüştük. Türkiye-Libya dostluğunun ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak kararlılığımızı vurguladık. Bu tarihi süreçte kardeş Libya'ya desteğimiz devam edecek" dedi.

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