Bakan Kurum Libya İskan ve İmar Bakanı Ebubekir Muhammed El-Gavi'yle görüştü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Libya İskan ve İmar Bakanı Ebubekir Muhammed El-Gavi ile ülkeler arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi, çevre ve şehircilik alanlarında dayanışmanın artırılması konularında görüştüklerini aktardı.

"Libyalı kardeşlerimizin her zaman yanlarında olacağız"

Murat Kurum, "Libya'nın yeniden imarı sürecinde, Türkiye olarak başta TOKİ Başkanlığımız olmak üzere güçlü kurumlarımız ve özel sektörümüz ile gerekli yatırımları yapmaya hazırız. Libyalı kardeşlerimizin her zaman yanlarında olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Libya İskân ve İmar Bakanı Sayın Ebubekir Muhammed El-Gavi ile ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi, çevre ve şehircilik alanlarında dayanışmamızın artırılması yönünde bir görüşme gerçekleştirdik. 🇱🇾 🇹🇷 pic.twitter.com/HRURRzUfQV REKLAM April 12, 2021

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Tam kadro Türkiye'ye gelme kararı aldılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de bugün Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin yeni Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi ağırlayacak. Başbakan Dibeybe'ye, 5 başbakan yardımcısı ve 14 bakanın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad ve diğer hükumet yetkililerinin eşlik edeceği açıklandı. Dibeybe, tüm dünyanın gözlerinin çevrileceği Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşılanacak.

DÜNYA Libya'dan Türkiye'ye önemli ziyaret: Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe Ankara'ya geliyor

İlk resmi ziyaret

Söz konusu ziyaret, Başbakan Dibeybe'nin göreve gelişinin ardından yapacağı ilk resmi ziyaret olacak. Trablus'ta İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile üst üste görüşmeler yapan Dibeybe, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nın devam edeceğini vurgulamıştı. Dibeybe'nin ziyareti bu açıdan da büyük önem taşıyacak.

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