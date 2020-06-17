Liselere geçiş sistemi

Güncel Kılavuz Tekrar Yayında

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 03.04.2020 tarihinde yayınlanan LGS Kılavuzu, 06.05.2020 tarihinde güncellenerek tekrar yayınlandı.

FOTOĞRAF 11 Güncel Kılavuz Tekrar Yayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 03.04.2020 tarihinde yayınlanan LGS Kılavuzu, 06.05.2020 tarihinde güncellenerek tekrar yayınlandı. Öğrencilerin Ruh Hâline Bakalım İSTEK Okulları PDR Ortaokul Koordinatörü Sibel Turan Pelivan, “Birçok öğrencinin kafasında “Zaman çok daraldı, sınava ne kaldı ki şurada?”, “Eksik olan konularım var, bir an önce bitirmem lazım!”, “Geçmişte çalışmadığım günlerime yanıyorum şimdi!”, “Zaman makinesi olan var mı? Geçmişe dönmek istiyorum.” gibi sorular var. Panik yapmanıza gerek yok, bu sorular şu anda birçok öğrencinin kafasını meşgul ediyor. Birçok öğrencinin çalışma isteği azalabilir, asabi davranışları olabilir, dikkatini toplaması güçleşebilir, öğrendikleri birbirine karışabilir, uyku düzeni bozulabilir, iştahı kaçabilir. Panik yapmanıza gerek yok, bu durumlar son derece olağan belirtilerdir.” Sınav Yaklaştıkça Nasıl Düşünmelisiniz LGS'ye az bir zaman kala odaklanmanız gereken şeyler eksikleriniz ve geçmiş zaman değil, kalan zamanda neler yapabileceğinizdir. Son Dönemde En Doğru Tekrar Sınav yaklaştıkça sıklıkla deneme sınavı çözmelisiniz. Deneme sınavları bir testte tüm konulardan soru görmenizi ve eksiklerinizi hızlıca tespit etmenizi sağlar. Konu eksiğiniz varsa konu tekrarı yapabilir, çözme tekniğiyle ilgili hatanız varsa hızlı bir şekilde eksiklerinizi fark edip kapatabilirsiniz. Deneme sınavları sınav süresinin tamamına adapte olmanızı ve süreyi doğru kullanmanızı sağlar. Sınav deneyiminiz artar. Sınavda maskenizi çıkarmak istemiyorsanız şimdiden evde maske takarak deneme sınavı çözmeniz sürece uyum sağlamanız açısından faydalı olacaktır. Sınavdan bir-iki gün önce ders çalışmayı bırakalım mı? Bu durum her öğrenci için farklıdır. Yani her öğrencinin kendi inisiyatifindedir. Sizin için hangisi uygun olacaksa öyle davranın. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir. Sınav giriş belgeleri, okul yönetimleri tarafından sınav günü, sınavdan 30 dakika önce öğrencilerin sıra numarasına göre masalarına bırakılacaktır. Sınav giriş belgeleri okul yönetimleri tarafından 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamdan alınıp mühürlenip onaylanarak sınav günü öğrencilerin sınava girecekleri salon ve sırada hazır bulundurulacaktır. Sınav için gerekli belgeler ve en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi hazırlanmalıdır. Sınav sabahı, her zamankinden biraz daha erken kalkın ve mümkünse bir duş alın. Sabahları duş alma alışkanlığınız yoksa duş almak için kendinizi zorlamayın. Son olarak, şu unutulmamalı: bu sınavlar hiçbir şeyin sonu değil ancak pek çok şeyin başlangıcı olabilir. Sınava kadar elinizden geleni yaptığınızı ve artık sadece sınava girerek elinizdekileri en iyi şekilde kullanmanın zamanı geldiğini kendinize hatırlatın ve pozitif düşünün. Liselere geçiş sistemi Sona Yaklaşırken Yoğun sınav maratonunda sona yaklaşırken bu süreci en iyi şekilde tamamlamak başarının anahtarı olacaktır. Başarı için her şey önce zihinde başlıyor ve bu kalan sürecin en iyi şekilde yönetilmesi ile son buluyor.

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Kılavuzda Yer Alan Bilgiler

• 7 Haziran 2020 olan LGS tarihi 20 Haziran 2020 olarak güncellenmiştir.

• Birinci oturum 09.30, İkinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

• Öğrenciler sınavda 1. dönem konu ve kazanımlarından sorumlu olacaklardır.

• Öğrenciler sınava kendi okullarında gireceklerdir.

• Öğrencilerin sınava girecekleri bina, salon, sıra bilgileri sınavdan en az 7 gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

• Sınav giriş belgeleri okul yönetimleri tarafından 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamdan alınıp mühürlenip onaylanarak sınav günü öğrencilerin sınava girecekleri salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

• Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi, kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunduracaklardır. Kimlik belgesinde fotoğraf zorunluluğu yoktur.

• Okul kantinleri açık olmayacağından isteyen öğrenciler yanlarında su, dezenfektan ve peçete getirebileceklerdir. Ayrıca her sınıfta dezenfektan ve peçete okul yönetimi tarafından bulundurulacaktır.

• Sınava girecek öğrencilere okul yönetimi tarafından ücretsiz maske dağıtımı yapılacaktır.

• Sınav salonlarına öğrenciler maske ile alınacak ancak sınav esnasında, isteyen öğrenciler maskelerini çıkarabilecek.

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• Velilerin okul bahçelerine girişlerine izin verilmeyecektir.

• Birinci oturum sonunda verilecek arada, öğrenciler öğretmenler kontrolünde bina bahçesine çıkabileceklerdir.

• LGS sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 03.04.2020 tarihinde yayınlanan LGS Kılavuzu, 06.05.2020 tarihinde güncellenerek tekrar yayınlandı.

LGS YAKLAŞTIKÇA

Öğrencilerin Ruh Hâline Bakalım

İSTEK Okulları PDR Ortaokul Koordinatörü Sibel Turan Pelivan, “Birçok öğrencinin kafasında “Zaman çok daraldı, sınava ne kaldı ki şurada?”, “Eksik olan konularım var, bir an önce bitirmem lazım!”, “Geçmişte çalışmadığım günlerime yanıyorum şimdi!”, “Zaman makinesi olan var mı? Geçmişe dönmek istiyorum.” gibi sorular var. Panik yapmanıza gerek yok, bu sorular şu anda birçok öğrencinin kafasını meşgul ediyor. Birçok öğrencinin çalışma isteği azalabilir, asabi davranışları olabilir, dikkatini toplaması güçleşebilir, öğrendikleri birbirine karışabilir, uyku düzeni bozulabilir, iştahı kaçabilir. Panik yapmanıza gerek yok, bu durumlar son derece olağan belirtilerdir.”

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 03.04.2020 tarihinde yayınlanan LGS Kılavuzu, 06.05.2020 tarihinde güncellenerek tekrar yayınlandı.

Sınav Yaklaştıkça Nasıl Düşünmelisiniz

LGS’ye az bir zaman kala odaklanmanız gereken şeyler eksikleriniz ve geçmiş zaman değil, kalan zamanda neler yapabileceğinizdir.

Kalan süreyi planlarken aşağıdaki sorulardan yararlanabilirsiniz:

• Kalan zamanda nasıl bir çalışma yapmalıyım?

• Kalan zamanı en verimli şekilde nasıl değerlendirmeliyim?

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• Kalan zamanda nelere dikkat etmeliyim? Son Dönemde En Doğru Tekrar Sınav yaklaştıkça sıklıkla deneme sınavı çözmelisiniz. Deneme sınavları bir testte tüm konulardan soru görmenizi ve eksiklerinizi hızlıca tespit etmenizi sağlar. Konu eksiğiniz varsa konu tekrarı yapabilir, çözme tekniğiyle ilgili hatanız varsa hızlı bir şekilde eksiklerinizi fark edip kapatabilirsiniz. Deneme sınavları sınav süresinin tamamına adapte olmanızı ve süreyi doğru kullanmanızı sağlar. Sınav deneyiminiz artar. Sınavda maskenizi çıkarmak istemiyorsanız şimdiden evde maske takarak deneme sınavı çözmeniz sürece uyum sağlamanız açısından faydalı olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 03.04.2020 tarihinde yayınlanan LGS Kılavuzu, 06.05.2020 tarihinde güncellenerek tekrar yayınlandı.

SINAV ÖNCESİ SON YAPILACAKLAR

Sınava 1 Hafta Kala Önerilerimiz İSTEK Okulları Sınav ve Yayın Koordinatörü Mustafa Yazıcıoğlu, öğrencilere şu önerilerde bulunuyor.

• Konu tekrarından ziyade deneme sınavı çözmeye daha da ağırlık verin.

• Biri sınav saati ile aynı saatte başlayacak şekilde günde en az iki tane deneme sınavı çözün, çözülen denemelerdeki yanlışlara tekrar bakın; fark edilen eksiklikleri gidermek ve yapılan dikkat hatalarının ne olduğu tespit edin.

• Stresli ve yorucu faaliyetlerden uzak durun.

• Başarınızı olumsuz yönde etkileyecek endişelere kapılmayın.

• Son haftayı kendinize en uygun şekilde planlayın.

• Hangi derslerin hangi gün tekrar edileceğini gün gün planlayın.

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• Tüm dersleri baştan sona tekrar tekrar okuyup çalışmak yerine sadece hafızamızı tetikleyen ana başlıkları, her branş için ayrı ayrı notlar-özetler çıkartarak tekrar edin.

• LGS geçmiş yıl sorularını ve MEB örnek sorularını mutlaka çözün.

• Uyuma, uyanma ve yemek alışkanlıkları gibi günlük rutindeki aktiviteleri sınav günü ile aynı olacak şekilde ayarlayın, her gün aynı saatte uyuyup uyanmaya çalışın, abartılı ve uzun süredir yenilmeyen yiyecekleri tüketmekten kaçının.

• Eğer akla olumsuz şeyler gelirse güzel şeylere odaklanmaya çalışın, zihni rahatlatacak ve sınav stresini azaltacak müzikler dinleyin, bol oksijen alın ve enerji depolamak için kısa yürüyüşler yapın.

• Özellikle bu süreçte pozitif düşünmeye ve pozitif insanlarla vakit geçirmeye özen gösterin.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 03.04.2020 tarihinde yayınlanan LGS Kılavuzu, 06.05.2020 tarihinde güncellenerek tekrar yayınlandı.

Sınav Öncesi Son 1 – 2 Gün

• Sınavdan bir-iki gün önce ders çalışmayı bırakalım mı? Bu durum her öğrenci için farklıdır. Yani her öğrencinin kendi inisiyatifindedir. Sizin için hangisi uygun olacaksa öyle davranın.

• Son günlerde kendinizi alıştırdığınız saatte yatın ve her gün kalktığınız saatte kalkın. Ayrıca uyku kaçırıcı ilaç ve içeceklerden de uzak durun.

• Beslenmenize özen gösterin; sağlığı bozucu, mide, bağırsak rahatsızlığı verici yiyeceklerden uzak durun.

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• Yakın çevrenizle moral bozucu tartışmalardan uzak durun. Daha ziyade rahat olacağınız ortamları tercih edin.

• Mümkünse açık alanda sınavla ilgisi olmayan ama güzel düşünceler içeren faaliyetlerde bulunabilirsiniz.

• Sınavla ilgili evrak ve malzemelerinizi (nüfus cüzdanı, kurşun kalem, silgi, kalemtıraş) sınavdan önceki akşam hazırlamış olun.

• Konu tekrarları yapın.

• 2-3 adet genel içerikli deneme çözün.

• Çözülen genel denemelerdeki yanlış soruların analizini yapın, yanlışlarınızın nedenini öğrenin.

• Sorun yaşadığınız konular varsa branş denemesi çözün.

• Çözülen branş denemelerindeki yanlış soruların analizini yapın, yanlışlarınızın nedenini öğrenin.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 03.04.2020 tarihinde yayınlanan LGS Kılavuzu, 06.05.2020 tarihinde güncellenerek tekrar yayınlandı.

SINAV ÖNCESİ SON HAZIRLIK VE KONTROLLER

• Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir. Sınav giriş belgeleri, okul yönetimleri tarafından sınav günü, sınavdan 30 dakika önce öğrencilerin sıra numarasına göre masalarına bırakılacaktır.

• Sınavın başlamasına en az bir saat kala sınavın yapılacağı bina kontrol edilmelidir.

• Sınav için gerekli belgeler ve en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi hazırlanmalıdır.

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• Sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirilebilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 03.04.2020 tarihinde yayınlanan LGS Kılavuzu, 06.05.2020 tarihinde güncellenerek tekrar yayınlandı.

Sınav Sabahı

• Her zamankinden biraz daha erken kalkın ve mümkünse bir duş alın. Sabahları duş alma alışkanlığınız yoksa duş almak için kendinizi zorlamayın.

• Kahvaltının fazla sulu ve yağlı gıdalar olmamasına, sağlıklı glikoz (kuru kayısı, kuru üzüm, muz vb.) ağırlıklı olmasına dikkat edin. Benim hiç kahvaltı alışkanlığım yok diyorsanız kendi düzeniniz nasıl ise onu devam ettirebilirsiniz.

• Kendinizi rahat hissedeceğiniz kıyafetler giyin. Kıyafetin yeni olmasından çok, rahat olmasına dikkat edin.

• Sınavla ilgili evrak ve malzemelerinizi kontrol edin.

• Sınav yerine erkenden ulaşın. 35-40 dk. önce orada olmak yeterlidir. Sınav 09.30’da başlayacağından en geç 09.00’da okulunuzda olun.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 03.04.2020 tarihinde yayınlanan LGS Kılavuzu, 06.05.2020 tarihinde güncellenerek tekrar yayınlandı.

Sınava Başlarken

• Her şeyden önce olumlu şeyler düşünün.

• Sınava başlamadan önce ihtiyaçlarınızı karşılayın.

• Görevlilerce sınavda yapılacak açıklamaları iyi bir şekilde dinleyin, anlayamadığınız yerleri mutlaka sorun.

• Kodlamalara dikkat edin. Optik formdaki T.C. Kimlik No ile Ad-Soyadı kısımlarını kontrol edin. Gerektiğinde salon görevlisine başvurun.

• Kitapçığı hızlıca gözden geçirin. Kitapçık türünüzü kodlayın. Sınav Anında Her soruya şans tanıyın.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 03.04.2020 tarihinde yayınlanan LGS Kılavuzu, 06.05.2020 tarihinde güncellenerek tekrar yayınlandı.

Bunu başarabilmek için de:

• Kitapçığın tamamını gözden geçirin,

• Hiçbir soruda fazla vakit harcamayın.

• “Turlama tekniği”ni unutmayın.

•Birinci turda doğruluğundan kesin emin olduğunuz soruları cevaplayın.

• Doğruluğundan emin olmadığınız ya da size zor gelen soruları işaretleyip bir sonraki soruya geçin, ikinci turda işaretlediğiniz sorulara tekrar dönün.

• Böylece hem oyalanmamış, zamanı doğru kullanmış olursunuz hem de tüm soruları görmüş olursunuz.

• Üst üste yapamadığınız birkaç soru olursa dikkatinizi yoğunlaştıramamaktan kaynaklı sorun yaşıyor olabilirsiniz. Paniğe kapılmayın, kaleminizi bırakın, gözlerinizi kapatın ve derin nefes alıp 15-20 saniye kendinize dinlenme arası verin.

• Burada sene içerisinde okulda yaptığımız mindfulness egzersizlerini de uygulayabilirsiniz. Soruları Doğru Okumanın Önemi Soru kökleri sorunun anlaşılmasında önemli yer tutar. …değildir? - …yoktur? - …olamaz? gibi. Bu ifadelere dikkat edin.

• Sorunun ve şıkların tamamını okuyun. Soruyu anlayamadığınız zaman önce soru kökünü sonra seçenekleri okuyun. Daha sonra da seçeneklerin ışığında soruyu bütünüyle inceleyin. Uzun sorulardan korkmayın çünkü bu tür sorular iyi açıklanmıştır, bu açıklama sizin için daha fazla ipucu anlamına gelir. Paragraf sorularında önce soruyu daha sonra da paragraf metnini okuyun. Böylece sorudan istenilenin ne olduğunu anlamanız kolaylaşacaktır. Altı çizili veya koyu yazılı kelimelere dikkat edin.

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Kodlama Sınavın Önemli Bir Parçasıdır Test çözümünde «KODLAMA» önemli bir yer işgal eder. Soruyu kitapçık üzerinde çözmüş olmak o soruyla olan işinizin bittiği anlamına gelmez. Soruyu doğru çözmek kadar optik forma doğru kodlamak da önemlidir. Alışagelen bir kodlama alışkanlığınız varsa eğer, sınav anında bunu değiştirmeyin. Toplu kodlama yapmayın! Kaydırma olasılığının en yüksek olduğu kodlama biçimidir. Zaman kazanacağım diye kodlamayı sona bırakmak sınav sonrası yorgunluk ve dikkat dağılmasının fazlalığı sebebiyle hatalı veya eksik kodlama riskini artırır, kaydırma yapmanıza yol açar. Kodlama her sorudan sonra yapılmalıdır. Bu, asla zaman kaybı değildir. Çünkü kodlama için geçen süre bir ölçüde dinlenme sürenizdir. Ayrıca sınavın ilerleyen diliminde boş bir yanıt kâğıdı yerine dolu bir yanıt kâğıdı görmek kendinize olan güveninizi arttırmaya yardım eder. Kodlama yaparken soru numarasını kontrol etmeyi de unutmayın!

Sınav Anında Unutmayın Ki

• Sınavın ilk 15 dakikasında heyecanlanmak normaldir. Bunun bir zaaf olmadığını ve hemen herkesin az ya da çok bu heyecanı yaşadığını bilmek sizi rahatlatacaktır.

• Sınavın hemen öncesinde sanki bütün bilinenler unutulmuş gibi bir düşünceye kapılınsa da bunun gerçek olmadığını ve o anki sınav psikolojisinden kaynaklandığını bilmeli ve sakin kalmalısınız.

• Soruların tamamı çok dikkatli okunup anladıktan sonra cevaplanmalıdır. Soru kökündeki koyu ve/veya altı çizili ifadelere dikkat edin.

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• Eğer sınavdan koptuğunuzu fark edereniz birkaç saniye zihnin dinlenmeye ihtiyacı var demektir. Kalemi bırakıp gözleri kapatmak, alnı ve şakakları ovarak veya rahatlatacak başka bir dinlenme egzersizi yaparak 10-15 saniye gibi bir süreyi bu amaçla kullanabilirsiniz.

• Sınava, denemelerde alışılan testten başlayın ve aynı testlere sırasıyla devam edin. Testlere ayrılan süreleri aşmamak için zamanı kontrol etmeyi unutmayın.

• Cevaplar gruplar halinde ( sayfa - sayfa) kodlanmalıdır. Bu durum, hem zaman kazandıracağı gibi "kaydırma" riskini de azaltacaktır. Kodlamayı en sona bırakmanın çok riskli olduğunu unutmayın.

• Hakkında hiçbir bilginin olmadığı soruları boş bırakın çünkü 3 yanlış cevap bir doğru cevabı götürecektir. Branş Bazında Önerilerimiz Her ders için sınavda dikkat edilmesi gereken noktaları tekrar hatırlayalım:

SÖZEL BÖLÜM

• Türkçe: Soru kökü dikkatli okunmalı; vardır/yoktur/değildir/farklıdır gibi ifadelere dikkat edilmeli. Paragraf sorularında ne aradığımızı bilerek okumak zamandan tasarruf sağlar. Uzun, şekilli, görsel soruların daha açıklamalı olduğu ve içinde ipuçları bulundurduğu unutulmamalı ve bu sorular iyi okunarak çözülmeli. Sözel mantık sorularında mutlaka tablo oluşturulmalı, kalem ve kâğıt kullanılmalı. Dil bilgisi kısmında istenen bölümlerin altını çizmek, dikkatli olmak ve tüm seçenekleri incelemek gerekmektedir.

• T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: Verilen bilgiyi ezberlemek yerine dikkatlice okuyup anlamak ve yorumlamak önemli. Yorumlarken kendi düşüncelerimize göre değil, verilen bilgi doğrultusunda hareket edilmeli. Görsel içerikli sorularda (harita, istatistiki bilgiler) verilen görsel iyi incelenmeli. Bu tür sorularda “yalnızca”, “sadece” gibi sözcüklere dikkat etmeli, sorular görsele göre mi yoksa daha önceden verilen bilgiye göre mi çözülecek ayırt edilmeli. Kavramları (ulusal egemenlik, egemen devlet, bağımsız devlet, topyekûn mücadele, millî irade vb.) bilmek ve verilen bilgilerle eşleştirebilmeye dikkat etmek önemli. Sorularda verilen öncüllerin alanlarla (sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel) eşleştirilmesi konusuna dikkat edilmeli.

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• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Verilen paragraf sorularında günlük hayatta kullanmadığımız terimlere dikkat etmek ve öncülde anlatılanı iyi kavramak önemli. Bize yabancı olan terimler (ihlas, ihsan, takva, müşrik gibi) üzerinde durup anlamlarına tekrar bakılmalı.

• İngilizce: Pasta grafiği, sütun grafiği gibi çizimleri doğru yorumlayabilmek için birbirinin yerine kullanılan kelimeler iyi tespit edilmeli. Miktar belirten kelimelerin hangi yüzdeliklere ya da oranlara denk geldiği iyi yorumlanmalı. Uzun metinler içeren sorularda metin okunmadan önce soru kısmı okunmalı. Böylece aranan bilgiye odaklanmak ve metinde verilen gereksiz detaylara takılmadan yorumlamak ve cevaba ulaşmak kolaylaşır. Günlük hayatın içinde karşımıza çıkabilecek çeşitli konulardaki diyaloglara sınav kapsamındaki konulardan uyabilecek kalıplar tekrar edilmeli.

SAYISAL BÖLÜM

• Matematik: Zor ya da daha oyalayıcı sorularda zaman kaybetmeyip önce yapılabilecek kolay sorular yapılmalı ve kolay yapılan sorudan artan süre diğer sorularda kullanılmalıdır. Uzun sorular daha çok bilgi içerir bu sorulardan korkulmamalı. Soru kökünde en az, en çok, tam sayı, doğal sayı, irrasyonel sayı, rasyonel sayı, tam kare sayılar, olabilir, olamaz şeklindeki sorulara mutlaka dikkat edilmeli.

• Fen Bilimleri: Ayırt edici, bilgi hâkimiyeti ve yorum becerisini ölçen, tablo ve grafik okuma, deney düzenekleri kurma, gözlemlerden sonuç çıkarma üzerine yoğunlaşan hem görsel hem de ön bilgi içeren uzun sorular çoğunlukta olacaktır. Bu yüzden sınav sonucunu belirleyen unsurlardan biri de zamanlamadır. Bunun için soruları, verilen bilgileri acele etmeden dikkatlice okumak ama aynı zamanda zamanı iyi kullanmak önemlidir. Ailelere Öneriler Sınavlar sadece birer fırsattır. Bu fırsatların bir şekilde telafisi vardır. Aile, öğrenciye sınavın bir ölüm-kalım meselesi olmadığını, yararlanılması gereken bir fırsat olduğunu, bu fırsat kaçırılsa bile hayatta başka fırsatların onu beklediğini anlatmalıdır. Öğrencinin de yapacağı, iyi niyetle ve elinden geldiğince, sağlanan imkânları sınavlara hazırlık adına değerlendirmesidir. Öğrencilerin yatma-kalkma saatlerini, yemek saatlerini, gün içinde deneme çözme saatlerini düzenlemelerine yardımcı olmalarını ve son haftaları öğrencinin ritmine göre birlikte evde düzenlemelerini öneririz.

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SON SÖZ

Son olarak, şu unutulmamalı: bu sınavlar hiçbir şeyin sonu değil ancak pek çok şeyin başlangıcı olabilir. Sınava kadar elinizden geleni yaptığınızı ve artık sadece sınava girerek elinizdekileri en iyi şekilde kullanmanın zamanı geldiğini kendinize hatırlatın ve pozitif düşünün. Sınava girecek herkese başarılar.

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