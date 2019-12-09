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KARS

Liseli kız öğrenciyi zorla kaçırmaya çalışanlar kıskıvrak yakalandı

Kars'ta okuldan çıktıktan sonra liseli kızın yanına gelen bir şahıs ve 2 arkadaşı tarafından zorla minibüse bindirilerek kaçırılmak istendi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda liseli kız polislerin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Haber Merkezi İHA
Kars’ta lise öğrencisini zorla kaçırmaya çalışanlar yakalandı
Kars’ta lise öğrencisini zorla kaçırmaya çalışanlar yakalandı

Kars’ta liseli kızı zorla minibüse bindirerek kaçırmaya çalışan 3 kişiyi polis kıskıvrak yakaladı.

OKUL POLİSİN MÜDAHALESİ SAYESİNDE YAKALANDI

Olay; Atatürk Mesleki Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Öğrenci M.B. (17), okuldan çıkınca bir kişi yanına geldi. Bir süre M.B. ile konuşan şüpheli, az ilerde bekleyen minibüse kadar M.B.’yi götürdü. Zorla minibüse bindirilen M.B. için okul polisi seferber oldu. Polisin müdahalesine rağmen olay yerinden uzaklaşan zanlıları, 500 metre ileride polis kıskıvrak yakaladı. Liseli kızın kaçırılma anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA
Kars’ta lise öğrencisini zorla kaçırmaya çalışanlar yakalandın
  • Liseli kızı zorla minibüse bindiren ve olay yerinden uzaklaşan şüpheli 3 kişi okul polisinin olayı bildirmesinin ardından 500 metre ileride Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Zorla kaçırılan liseli M.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli 3 kişi, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama, Tehdit” suçlarından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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