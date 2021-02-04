Lojistik açıdan önemli 517,5 metrelik 'Tohma Köprüsü' 6 Şubat'ta açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce, Karakaya Baraj Gölü üzerinde mevcut köprünün yakınına 2017 yılında yapımına başlanan 517,5 metre uzunluğundaki 'Tohma Köprüsü Yapım Projesi'nde sona gelindi. Lojistik açıdan önemli bir yere sahip köprünün yapımı tamamlandı, açılış için hazırlıklara başlanıldı. Köprü açılışının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile 6 Şubat Cumartesi günü yapılması planlanıyor.





Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tohma Köprüsü'nün Malatya ile Sivas arasındaki ulaşımı kolaylaştıracağını kaydederek, "Sayın bakanımızın katılımı ile köprümüz faaliyete geçecek. Sayın Cumhurbaşkanımız da telekonferans sistemi ile köprünün açılışına katılacak.

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Köprümüz 16,5 metre genişliğinde 517,5 uzunluğunda, inşaatında 2 bin 700 ton çelik ve 4 bin 360 fore kazık kullanılmış. Tohma Köprüsü Karakaya Barajı üzerinde olması hasebiyle stratejik bir özellik taşıyan bir köprü.

Hem ticaret hem turizm açısından önemli

Özellikle Sivas ve Malatya arasındaki ulaşımın tek arter olması ve barajı geçen bir köprü hüviyetinin olması hasebiyle de stratejik konumdadır. Ulaşım arteri açısından Sivas, Erzincan'ı ve Erzurum'u, doğu bölgesini, Malatya'ya bağlayan ve Malatya ile birlikte diğer güney illerine bağlayan stratejik konumdadır.

Buradaki ulaşımı rahatlattığı gibi, hem ticaret anlamında hem turizm anlamında, hem ulaşım anlamında Malatya ve bölgemize büyük katkı sunacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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Vatandaşlar ise yeni 'Tohma Köprüsü'nün ulaşımı rahatlatacağını, Malatya için iyi bir gelişme olduğunu, o güzergâhta giden illere daha rahat ve daha konforlu gideceklerini söyledi.

FOTOĞRAF 14 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 yılında yapımına başlanan Yeni Kömürhan Köprüsü, Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi tamamlandı. Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle birleştirecek Yeni Kömürhan Köprüsü ile Bağlantı Tüneli yakın zamanda hizmete girecek. Malatya ile Elazığ arasındaki mevcut yolu 1 kilometre kısaltacak Yeni Kömürhan Köprüsü, Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi ile iki kent arasındaki kara yolu daha konforlu hale gelecek. Doğu-batı aksında 16 il için geçiş noktası olacak Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli, turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımı kolaylaştırarak bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sağlayacak. Proje, Malatya ve Elazığ'daki havalimanlarıyla bütünleşerek ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak ve iç, dış turizm sirkülasyonlarının sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimini destekleyecek. Köprü, tünel ve yolun hizmete açılmasıyla birlikte Malatya ile Elazığ arasındaki kara yolu ulaşımında karşılaşılan ciddi sorunlar artık tarih olacak. Alanında dünyanın 4. büyük köprüsü <br> <br> Taşıt trafiğine 2x2 şeritle hizmet verecek, tamamı yerli teknoloji, yerli mühendislik ve iş gücüyle yapılan gergin eğik askılı tipte yapılan Yeni Kömürhan Köprüsü, 660 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğinde. Yapımında 7 bin ton çeliğin kullanıldığı köprü, ters-y tipi kule olarak tek pilon ve orta açıklığı 380 metre olması özelliğiyle dünyada kendi alanında 4. sırada yer alıyor. İhtişamlı görüntüsüyle dikkati çeken ve 42 adet kablo imalatı gerçekleştirilen köprünün orta açıklığı 25 çelik segmentten oluşuyor. Köprünün çelik imalatların montajlarının yapılabilmesi için kullanılan kaynak boyu yaklaşık 450 kilometre, çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğu ise 853 kilometre. Toplam uzunluğu 5 bin 155 metre olan proje, Yeni Kömürhan Köprüsü ile birlikte 4 bin 800 metre uzunluğunda çift tüp tünel, 2 bin 95 metre bağlantı yolu, 1 adet eş düzey kavşak, 1 adet farklı seviyeli köprülü kavşaktan oluşuyor. Türkülere konu olan 'Kömürhan Köprüsü' yeni yüzüyle ulaşıma yön verecek Türkülere konu olan 'Kömürhan Köprüsü' yeni yüzüyle ulaşıma yön verecek Türkülere konu olan 'Kömürhan Köprüsü' yeni yüzüyle ulaşıma yön verecek Türkülere konu oldu: Dünyada dördüncü sırada olan köprü için geri sayım Malatya ile Elazığ arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapılan ve türkülere konu olan Kömürhan Köprüsü, yeni yüzüyle bir yandan Doğu Anadolu'yu 3 bölgeyle birleştirirken diğer yandan turizm ve ticaret merkezlerini birbirine bağlayarak bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sağlayacak. Yapımında 7 bin ton çeliğin kullanıldığı köprü, ters-y tipi kule olarak tek pilon ve orta açıklığı 380 metre olması özelliğiyle dünyada kendi alanında 4. sırada yer alıyor. Yeni Kömürhan Köprüsü ile Bağlantı Tüneli yakın zamanda hizmete girecek.

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FOTOĞRAF 13 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 yılında yapımına başlanan 720 milyon lira maliyetli Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayacak olan 660 metre uzunluğundaki yeni Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tüneli ile yol yapımı tamamlanarak bugün açılışı gerçekleştirildi. Açılış için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, iki ilin protokol üyeleriyle birlikte Kömürhan Köprüsü’ne geçti. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla katıldığı açılış programında Bakan Adil Karaismailoğlu açıklamada bulundu. Çalışmalarına büyük bir hız ve titizlikle devam ettiklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 salgınına rağmen 2020 yılı milletimizin yaşam kalitesini yükselten yatırımlarla dolu bir yıl olarak geçti. 2021 yılı da yatırımlarımızın artarak devam ettiği bir yıl olacak. İnsan, yük ve veri ulaştırmada gelişen ihtiyaçlara cevap vermek, dünya satında sürekli kendini yenileyen sistemlere eş güdümlü dahil olma yolunda ilerliyoruz. Bugünümüz yada yakın geleceği de tasarlayan ülke ekonomisine omuz veren insan odaklı çevreye duyarlı kaynaklarımızı verimli şekilde kullanan sürdürülebilir mekanizmaları oluşturulmuş bir yol haritası dahilinde kararlılıkla ilerliyoruz. AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, Yeni köprü ve tünelle güzergahta keskin virajların bulunduğu 1 km'lik bölüm kısaldı. Böylece Malatya- Elazığ arasındaki trafik güvenliği daha da artırılmış olacak. Hızlı ve güvenli trafik akışı imkanı ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlanarak, bölgenin sosyoekonomik gelişimine katkıda bulunulacak. ifadelerini kullandı. Köprü teknik özellikleriyle Türkiye'de inşaat sektöründe yenilikler içeren örnek projelerden biri. Tamamı yerli teknoloji ve işgücü kullanılarak yapıldı ve 380 metrelik orta açıklığıyla dünyada dördüncü sırada. Dünyada bu özellikte olan üç köprüden ikisi Rusya'da, biri Tayvan'da. Türk mühendis ve işçilerince, tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak hayata geçirilen, proje doğu-batı, güneykuzey aksında önemli bir noktada bulunuyor. Projede 1 eş düzey kavşak, 1 köprülü kavşak ve petrol boru hattı deplasesi de var. 720 milyon lira maliyetli yeni Kömürhan Köprüsü açıldı Elazığ ve Malatya'nın bağlantısında yer alan 16 ile geçiş sağlayan, 2 bin 400 metrelik iki tüneliyle ve dünyada orta açıklığı ile 4. sırada yer alan, Eyfel Kulesi'yle aynı miktarda çelik kullanılan Kömürhan Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. 720 milyon lira maliyetle yapılan köprünün açılış törenine video konferans yöntemiyle katılan Erdoğan, 2021 yılının Türkiye için şahlanış yılı olacağını söyledi. BiP'te paylaş

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