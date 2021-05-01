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KAHRAMANMARAŞ

Lokalde kumar oynayanlar polisi görünce balkona koştu

Kahramanmaraş'ta kapalı olması gereken bir dernek lokaline düzenlenen baskında polisi görünce balkondan kaçmaya çalışan kişi yakalandı. Polis, lokalde bulunan 17 kişiye 102 bin lira para cezası kesti.

Haber Merkezi DHA
Lokalde kumar oynayanlar polisi görünce balkona koştu
Lokalde bulunan kişiler polisi görünce balkondan kaçmaya çalıştı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Belediye İş Hanı'nın 2'nci katında bulunan Elbistan Çevre ve Doğa Derneği lokalinin açık olduğunu belirleyen polis, gece saatlerinde baskın yaptı. O anlar polis kamerasınca da kaydedilirken, bir kişi yakalanmamak için balkona kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis, 'Balkona çıkan gördüm seni, gel' diyerek uyardığı kişiyi yakaladı. Polis, lokalde iskambil kağıdı ile oyun oynadığını belirlediği 17 kişiye sosyal mesafeyi ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 6'şar bin liradan toplam 102 bin lira idari para ceza kesiti. Ruhsatı olmadığı belirlenen dernek lokaliyle ilgili tutanak tutuldu.

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