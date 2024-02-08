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Lütfü Savaş çıkmazı

Hatay’da tekrar CHP’den aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş isminin geri çekilmesinin gündeme getirileceği iddia edildi. Lütfü Savaş ise Genel Başkan Özel’in arkasında durduğunu savunarak adaylıktan çekilmeyeceğini açıkladı.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 8/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:12 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Özgür Özel, Lütfü Savaş.
Özgür Özel, Lütfü Savaş.

Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da, protestocuların hedefine haline gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığı yeniden tartışmaya açıldı. Yarınki (cuma günü) CHP Parti Meclisi'nde, Lütfü Savaş'ın adaylıktan çekilmesinin gündeme getirileceği iddia edildi. Savaş'ın yerine alternatif isimlere odaklanıldığı ancak Savaş ile de yola devam edilebileceği bildirildi. Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, il genelinde yapılacak anketle Lütfü Savaş'ın adaylık durumunun yeniden değerlendirileceğini söyledi.


KAYBETME KORKUSU

Lütfü Savaş için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Alternatif bulamadık" diyerek, ikinci bir isim üzerinde durulmadığını ima etmişti. Kaynaklar, kentte biriken öfkenin CHP'ye seçim kaybettireceğini ifade ederek, Savaş adının doğru tercih olmadığını kaydetti. Özel'in Savaş'ı alternatifsiz diye nitelendirmesinin de CHP'de huzursuzluk doğurduğu öğrenildi.

Çekilmiyor

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, dün düzenlediği basın açıklamasında adaylıktan çekilmeyeceğini duyurdu. Savaş, adaylıktan çekilme iddialarıyla ilgili olarak; "Korkmayacağım sinmeyeceğim yılmayacağım. Ben Sayın Genel Başkan’la (Özgür Özel) dün akşam konuştum. Sayın Genel Başkanımızın duruşu net. Adayımız Lütfü Savaş ve biz seçimi kazanacağız diyor" dedi. Savaş: “Cumhuriyet Halk Partisi’nden adaylığım devam ediyor. Biz bu seçimi kazanacağız” ifadelerini kullandı.



#siyaset
#CHP
#Hatay
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