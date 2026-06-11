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Maden bölgesinde şaşırtan görüntü: Dağ keçileri ve ayılar aynı bölgede görüntülendi

Maden bölgesinde şaşırtan görüntü: Dağ keçileri ve ayılar aynı bölgede görüntülendi

13:4911/06/2026, Perşembe
IHA
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Bölgenin zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi.
Bölgenin zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi.

Tunceli’nin sahip olduğu zengin yaban hayatı fotoğrafçılar ile doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Karlarla kaplı yüksek kesimlerinde, yaban hayatının önemli türlerinden dağ keçileri ile ayılar aynı bölgede görüntülendi.

Tunceli’nin Karagöz Maden bölgesinde bulunan karlarla kaplı yüksek kesimlerinde dağ keçileri ve ayılar, görüntülendi.

Doğasever Sezer Aksöyek tarafından çekilen görüntülerde, karla örtülü bölgede yiyecek arayan dağ keçileri ve ayıların doğal yaşam alanlarındaki görüntüleri, bölgenin zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi.

Tunceli’nin sahip olduğu zengin yaban hayatı fotoğrafçılar ile doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

#Tunceli
#dağ keçileri
#Maden bölgesi
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