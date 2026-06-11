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Maden ocağında yangın: Üretim durdu

Maden ocağında yangın: Üretim durdu

16:0711/06/2026, Perşembe
IHA
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Yangının ardından üretim durduruldu.
Yangının ardından üretim durduruldu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesi’ne bağlı maden ocağında 5 gün önce çıkan yangın nedeniyle üretim durdu.

Bartın’ın Amasra ilçesindeki TTK’ya ait maden ocağının eksi 275-325 kotları arasındaki Kurudere mevkisinde yer alan tam mekanize ayaktaki kömür üretim alanında hava (sıcaklık) yükselmesi ve artan metan gazı nedeniyle 5 Haziran Cuma günü yangın çıktı.

Yangının ardından üretim durdurulurken, alınan yoğun tedbirler sonucu yanma belli bir bölgede tutuldu. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında yapılan ölçümlerle yangının seviyesinin sürekli takip edildiği öğrenildi.

Kontrol altındaki yanmanın 3 ay ile 1 yıl arasında tamamen sönmesi beklenirken, maden ocağındaki çalışmaların sürdüğü belirtildi. Aynı ocakta bulunan yarı mekanize panodaki üretim hazırlıklarında sona gelindiği ve üretimin 15 Haziran Pazartesi günü başlayacağı ifade edildi.

Yaşanan yangın ve söndürme çalışmaları hakkında bilgi veren Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Amasra Şube Başkanı Ümit Çınar, üretimin durdurulması konusunda yanlış bilgi paylaşanlara tepki göstererek, eleştirilere de cevap verdi. Çınar, "Müessesemizin eksi 270/-320 kotları arasında tam mekanize üretim yapılan kalın damar panosunda 5 Haziran 2026 tarihinde kendiliğinden yangın başlamıştır.

Ocakta karbonmonoksit değeri yükselmiştir. Yangının kontrol altına alınarak söndürülmesi amacıyla teknik elemanlar ve işçi arkadaşlarımızca yoğun gayret sarf edilmiştir. Yangının devam etmesi, çalışan arkadaşlarımız ve iş yeri için daha fazla risk oluşturmaması amacıyla üretim panosu, alt ve üst taban yollarından barajla 10 Haziran günü kapatılmıştır.

Müessesemizin diğer alanlarında üretim ve hazırlık çalışmaları kesintisiz devam etmektedir. Bizim için öncelikli olan işçi sağlığı ve iş güvenliğidir. Çalışmaları yakından takip etmeyi sürdürüyoruz" dedi.



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