Madleen'in iki Türk yolcusu serbest: İlk fırsatta yine deneyeceğiz

Gazze’deki kuşatmayı denizden kırmak için Madleen yelkenlisiyle yola çıkan ancak İsrail ordusu tarafından alıkonulan iki Türk aktivist Şuayb Ordu ile Yasemin Acar serbest bırakıldı. Uçakla Berlin'e (Almanya) giden Acar ve Ordu, aileleri, Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı ve yüzlerce Filistin destekçisi tarafından karşılandı. Ordu, gazetecilere yaptığı açıklamada başına gelenlerin önemli olmadığını belirterek "İlk fırsatta geri dönüp ablukayı kırmaya çalışacağım." dedi.İlk fırsatta Mısır’a gideceğini söyleyen Ordu, şöyle devam etti: "Herkes 'March to Gaza'yı (Gazze’ye yürüyüş) takip etsin. Engellemeye maruz kalmaması lazım. Karadan denizden bu ablukanın kalkması gerekiyor. Bizim tek amacımız, bu katliamın, soykırım durması. Bizim canlarımız da feda olsun."