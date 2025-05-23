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Mahalleliyi panikleten silah sesi: Komşuları yaralı halde buldu

Mahalleliyi panikleten silah sesi: Komşuları yaralı halde buldu

00:5823/05/2025, الجمعة
DHA
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Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli'de iki katlı bir apartmanda silah sesi duyulması üzerine çevredekiler apartmana yöneldi. Vatandaşlar, bir kişi tabancayla vurulmuş halde buldu. Yaralı vatandaş olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 katlı apartmanın 1'inci katındaki daireden silah sesi duyan çevredekiler Eyüp A.'yı (29) yaralı halde buldu. Eyüp A., çevredekiler tarafından götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vakıf Sokak'taki 2 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Silah sesi duyunca apartmana yönelen çevredekiler, Eyüp A.'yı tabancayla vurulmuş halde buldu. Eyüp A., bir araçla önce Körfez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki tedavisinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, apartmanda ve sokak üzerine inceleme gerçekleştirildi.



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