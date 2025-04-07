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Mahir Polat cezaevine geri dönüyor

Mahir Polat cezaevine geri dönüyor

12:497/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu'ndaki muayenesinin ardından cezaevine geri götürüldü.
Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu'ndaki muayenesinin ardından cezaevine geri götürüldü.

Mahir Polat, Adli Tıp Kurumu'ndaki muayenesinin ardından cezaevine geri götürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gündemde. "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanan Polat, Silivri Cezaevi'ne gönderildikten sonra birkaç kez hastaneye sevk edilerek tedavi görmüştü.


Polat, 26 Mart'ta yüksek tansiyon nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak 27 Mart’ta tedavi edilerek cezaevine geri götürüldü. 29 Mart’ta tansiyonunun tehlikeli seviyelere çıkmasıyla İstanbul Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedavi gören Polat, 30 Mart'ta anjiyo oldu ve bir gün sonra taburcu edilerek tekrar cezaevine geri götürülmüştü.




#Mahir Polat
#İBB
#Cezaevi
#Kent Uzlaşısı

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