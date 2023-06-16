Mahkeme zamanı

TBMM’de yeni döneme girilmesiyle haklarında fezleke bulunan eski vekillerin yargılanması süreci başladı. TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu, eski milletvekillerine ait bin 190 dokunulmazlık dosyasını Cumhurbaşkanlığı’na iade etti. Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olduğu milletvekilleri hakkındaki bin 190 dokunulmazlık dosyası, Adalet Bakanlığı'na gönderilecek. Bakanlık da eski milletvekillerinin yargılanmaları için dokunulmazlık fezlekelerini ilgili savcılıklara havale edecek. Kılıçdaroğlu'na ait 28 fezlekeden 13'ünde "Cumhurbaşkanı'na hakaret", 3'ünde ise "Cumhurbaşkanı'na tehdit ve iftira" suçlaması bulunuyor. Diğer fezlekelerde, "İftira, tehdit, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suçu ve suçluyu övmek, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret, terör örgütü propagandası" iddiaları yer alıyor.