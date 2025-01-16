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Mahkemeden Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı

Mahkemeden Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı

21:2016/01/2025, Perşembe
DHA
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Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay
Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bir önceki duruşmasına katılmayan Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında yeni karar alındı. Mahkeme, daha önce ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme heyeti, Akbay hakkında bu kez yakalama kararı çıkardı.

Sözcü Gazetesi
'nde yayınlanan bazı haberler nedeniyle açılan davanın daha önce yapılan duruşmalarına katılmayan gazetenin sahibi
Burak Akbay
hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mahkemeden Akbay hakkında yeni karar

Sözcü Gazetesinde yayınlanan bazı haberler nedeniyle
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi
nde görülen davanın bir önceki duruşmasına katılmayan
Burak Akbay
'ın ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme heyeti, yurt dışında olan ve duruşmaya katılmayan Akbay hakkında
yakalama kararı
çıkarılmasına karar verdi.


#Burak Akbay
#Sözcü
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#Yakalama Kararı

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