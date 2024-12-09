Sözcü uydurdu İmamoğlu okudu: Atatürk'e ait dediği sözlerle ilgili gerçek ortaya çıktı

Burda iki aptallık var. Biri o tarihte cihan harbine "1." denmiyor. Çünkü henüz. 2. Yok. Yazı aslında Erdoğanın duruşunu destekliyor. "İsyan eden ortadoğu halklarının yanında durun, devletlerin değil" diyor. Esad ı değil ÖSOyu tutuyor metin. Ama bunu farketmeden atladılar. Sonra engin ardıç bunu yazdı böyle bi söz yok diye. ABD'Lİ galiba türk bi akademisyen kaynak gösterdiğim röportajı buldu "yok kardeşim öyle bi şey" diye yazdı. Renkli günlerdi. Eğlendik. Bitti diyemiyorum Ekrem de metindeki bu iki problemli yeri anlamadan keramet aramış."