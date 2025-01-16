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FETÖ'ye yardımdan yargılanan Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı

FETÖ'ye yardımdan yargılanan Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı

21:2016/01/2025, Perşembe
G: 16/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
DHA
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Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay
Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay

Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay ve yöneticilerinin "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım" ettikleri suçlamasıyla yargılandığı davaya bugün devam edildi. Mahkeme, daha önce ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme heyeti, Akbay hakkında bu kez yakalama kararı çıkardı.

"
FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım
" suçundan yargılanan
Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay
hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Burak Akbay
,
Emin Çölaşan
,
Necati Doğru
ve
Metin Yılmaz
’ın da aralarında bulunduğu dokuz kişi, '
FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım
' suçlamasıyla İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyordu.

Davaya bugün devam edildi

Dava Yargıtay’a taşınmış ve mahkeme, 26 Kasım 2024’te verdiği kararda, ilk mahkemenin kararlarını bozarak yeniden yargılama yapılması gerektiğine hükmetmişti.

Sözcü gazetesi sahibi
Burak Akbay
ve yöneticilerinin "
FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım
" ettikleri suçlamasıyla yargılandığı davaya bugün devam edildi.

Akbay hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Bugün görülen davanın duruşmasında,
Burak Akbay
’ın avukatı
Erdal Kılbaşoğlu
, müvekkilinin iş yoğunluğu nedeniyle duruşmaya katılamadığını belirtti.

Diğer avukatlardan Altar Arıkan ise Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin bozma kararının, sanıklar hakkında isnat edilen suçların oluşmadığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Davanın bir önceki duruşmasına katılmayan Burak Akbay'ın ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme heyeti, yurt dışında olan ve duruşmaya katılmayan Akbay hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.



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