FETÖ'ye yardımdan yargılanan Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı

Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay ve yöneticilerinin "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım" ettikleri suçlamasıyla yargılandığı davaya bugün devam edildi. Mahkeme, daha önce ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme heyeti, Akbay hakkında bu kez yakalama kararı çıkardı.
Davaya bugün devam edildi
Dava Yargıtay’a taşınmış ve mahkeme, 26 Kasım 2024’te verdiği kararda, ilk mahkemenin kararlarını bozarak yeniden yargılama yapılması gerektiğine hükmetmişti.
Akbay hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Diğer avukatlardan Altar Arıkan ise Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin bozma kararının, sanıklar hakkında isnat edilen suçların oluşmadığını ortaya koyduğunu ifade etti.
Davanın bir önceki duruşmasına katılmayan Burak Akbay'ın ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme heyeti, yurt dışında olan ve duruşmaya katılmayan Akbay hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.