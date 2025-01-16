FETÖ'ye yardımdan yargılanan Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı

FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım

FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım

FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım

FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım

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Dava Yargıtay’a taşınmış ve mahkeme, 26 Kasım 2024’te verdiği kararda, ilk mahkemenin kararlarını bozarak yeniden yargılama yapılması gerektiğine hükmetmişti.

FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım

FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım

ve yöneticilerinin "

ve yöneticilerinin "

Diğer avukatlardan Altar Arıkan ise Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin bozma kararının, sanıklar hakkında isnat edilen suçların oluşmadığını ortaya koyduğunu ifade etti.