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ANKARA

Mahrem imamlar sorguda

FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yeni operasyonlar gerçekleştirildi. MİT ve Emniyet’in çalışması sonucu, Jandarma içinde mahrem imam olduğu tespit edilen 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahrem imamlar sorguda
İstanbul merkezli 9 ildeki operasyonlarda 12, Konya merkezli 7 ilde 15, Kayseri merkezli 4 ilde 10, Trabzon merkezli 3 ilde de 8 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yeni operasyonlar gerçekleştirildi. MİT ve Emniyet’in çalışması sonucu, Jandarma içinde mahrem imam olduğu tespit edilen 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunlardan 23’ü gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ByLock kullanıcılarına yönelik ayrı bir operasyon daha gerçekleştirildi, 9 şüpheli yakalandı.

  • Örgütün TSK yapılanmasına yönelik ise; ankesöre takılan, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf ve ihraç asker ile askeri öğrencilerin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için baskınlar düzenlendi. İstanbul merkezli 9 ildeki operasyonlarda 12, Konya merkezli 7 ilde 15, Kayseri merkezli 4 ilde 10, Trabzon merkezli 3 ilde de 8 şüpheli gözaltına alındı. Konya merkezli operasyonlarda yakalananların örgüt içinde mahrem imam oldukları öğrenildi. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yedi ayda 913 ihraç

Bu arada; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “kuvvet komutanlıklarıyla ortak veri paylaşımına dayalı” çalışmada, 13 Ekim 2020 - 18 Mayıs 2021 tarihleri arasında 6 eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na mensup 1087’si muvazzaf 1206 asker şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Terör örgütü ile iltisaklı 913 personel ihraç edildi, 505 personel de açığa alındı.

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