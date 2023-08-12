Malatya beşik gibi: Kent 4.2'lik depremle bir kez daha sallandı

AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü ve çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem nedeniyle bir metruk binanın yıkıldığı iki ağır hasarlı binanın ise yan yattığını söyledi. Sarsıntı sonrası korku, panik ve yüksekten atlama nedeniyle 22 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ekiplere ulaşan olumsuz bir bildirim olmadığını belirtip, "UMKE Timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirilmiş durumdadır." dedi.