Malatya beşik gibi: Kent 4.2'lik depremle bir kez daha sallandı

Malatya'da deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.39'da merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6,35 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Önce 4.8 sonra 4.5
Yaklaşık bir dakika sonra yine Malatya Yeşilyurt 4.5 büyüklüğünde bir depremle sallandı. 16.40'da meydana gelen depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu açıklandı.
- Depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.
Öte yandan AFAD'dan yapılan son açıklamada, Malatya'da saat 18.18'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği belirtildi.
Bakan Yerlikaya: Saha tarama çalışmalarına başlandı
AFAD: Olumsuz bir durum yok
- AFAD Başkanı Yunus Sezer yaptığı açıklamada, "Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 16:39'da 4.8; saat 16:40'da 4.5 olmak üzere peş peşe iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Malatyalı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimizi sunarım" dedi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı: Yardım çağrısı almadık
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum yok. Henüz bir yardım çağrısı almadık" diye konuştu.