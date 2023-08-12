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Malatya beşik gibi: Kent 4.2'lik depremle bir kez daha sallandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir dakika arayla 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, saha tarama çalışmalarına başlandığını duyurdu. AFAD'dan yapılan ilk açıklamada ise "An itibariyle olumsuz bir durum yok" denildi. Sarsıntının ardından Malatya'daki bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Öte yandan AFAD'dan yapılan son açıklamada, Malatya'da saat 18.18'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği belirtildi.

16:47 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Malatya'da deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü.

Malatya'da deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.39'da merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6,35 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Önce 4.8 sonra 4.5

Yaklaşık bir dakika sonra yine Malatya Yeşilyurt 4.5 büyüklüğünde bir depremle sallandı. 16.40'da meydana gelen depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu açıklandı.


  • Depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

Öte yandan AFAD'dan yapılan son açıklamada, Malatya'da saat 18.18'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği belirtildi.




Bakan Yerlikaya: Saha tarama çalışmalarına başlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası yaptığı paylaşımda,
"Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun"
ifadelerini kullandı.

AFAD: Olumsuz bir durum yok

  • AFAD Başkanı Yunus Sezer yaptığı açıklamada, "Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 16:39'da 4.8; saat 16:40'da 4.5 olmak üzere peş peşe iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Malatyalı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimizi sunarım" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı: Yardım çağrısı almadık

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum yok. Henüz bir yardım çağrısı almadık" diye konuştu.


#malatya
#deprem
#yeşilyurt
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Malatya’da korkutan depremler: Yeşilyurt ilçesinde 4.8'lik depremin ardından 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha