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Gündem Malatyada görüntülendi Dünyanın en zehirli yılanlarından koca engerek
MALATYA

Malatya haberleri: Dünyanın en zehirli yılanlarından koca engerek görüntülendi

Malatya'da görüntülendi: Dünyanın en zehirli yılanlarından koca engerek

Dünyanın en zehirli yılanları arasında yer alan 'koca engerek', Malatya’nın Kuluncak ilçesinde görüldü. Koca engerek yılanının doğada fazla bulunmayan ve oldukça zehirli bir yılan türü olduğu biliniyor.

Haber Merkezi İHA
Koca engerek, koruma altına alınan türler arasında yer alıyor.
Koca engerek, koruma altına alınan türler arasında yer alıyor.

Boyu bir metreden fazla olan koca engerek yılanı Kuluncak ilçesinde bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Koca engerek yılanının doğada fazla bulunmayan ve oldukça zehirli bir yılan türü olduğu biliniyor.

Güneydoğu'da görüntülendi: Yaklaşık 2 metre
GÜNDEM
Güneydoğu'da görüntülendi: Yaklaşık 2 metre

Bakanlık tarafından merkez av komisyonu kararlarında koruma altına alınan türler arasında yer alan yılan, Kuluncak ilçesinde maden ocağında çalışan bir işçi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.


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Yılanı bir ay içerisinde iki kez gördüğünü ifade eden işçi, kısa bir görüntü aldıktan sonra korkuyla bölgeden uzaklaştığını söyledi.


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Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerinde koca engerek yılanın görüldüğü bölgede inceleme yapacağı öğrenildi.

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