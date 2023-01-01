Malatya ilk kütüphanesine kavuştu

‘Yerinde Dönüşüm’ün ilk inşaatları önümüzdeki hafta Malatya’da başlıyor. Meydandan başlayarak çevreye doğru yayılacak yapılaşmada, mimari bütünlük hassasiyetle korunacak. İlk etap binalar, TOKİ tarafından yöresel mimaride, şehir meydanına, daha sonrakilere örnek olacak şekilde inşa edilecek. Diğer illerde de aynı model uygulanacak. Projeye 6 günde deprem bölgesindeki 11 ilde 73 bin 552 başvuru yapıldı.