Malatya ilk kütüphanesine kavuştu

Başkan Selahattin Gürkan, “Kültür Bakanlığımızla yapacağımız protokol ile kütüphanemizin devri gerçekleşecek'' ifadelerini kullandı.
İl Halk Kütüphanesi bünyesinde; 5 bin 500 metrekare kapalı otopark, çok amaçlı salon, çocuk kütüphanesi, okul öncesi kütüphanesi, gençlik merkezi, kafe, kitaplık, serbest çalışma alanları, kent arşivi, multimedya alanı, görsel ve işitsel materyaller alanı, 220 kişilik konferans salonu, tenis, bilardo ve satranç alanları yer alıyor.
Yapımı tamamlanan il halk kütüphanesinde incelemelerde bulunan Başkan Selahattin Gürkan, “Kültür Bakanlığımızla yapacağımız protokol ile kütüphanemizin devri gerçekleşecek. Kütüphanemizin Malatya’mıza ve bu alandan yararlanacak öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.