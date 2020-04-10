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MALATYA

Malatya maske üretiminde rekor peşinde

Salgının tüm dünyayı tehdit ettiği, AB ülkelerinin maske bulmakta zorlandığı bugünlerde Malatya planladığı günlük ortalama 2,5 milyon adet üretimle lojistik merkez olma yolunda. Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, “Hafta sonu itibariyle bu rakamlara erişebileceğimize inanıyorum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, katıldığı bir televizyon programında korona virüsü ile ilgili Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları ve tedbirleri anlattı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; “Evde Kal Sağlıklı Kal, hem kendi sağlığına, hem aile hem de toplum sağlığına faydalı birey ol temennisinde bulunuyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanlığımızın korona virüs salgını noktasında almış olduğu kararlar doğrultusunda yerel yönetimde bizlerde gerekli tedbirleri alıyoruz” dedi. Başkan Gürkan, “Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın video konferans ile AK Parti Belediye Başkanları ile yapmış olduğu toplantı da bizler ile bir görüşmeleri oldu.

Malatya'da maske üretimi tüm hızıyla devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşleri doğrultusunda ‘Malatya bir tekstil kentidir’ özellikle buradaki tekstil sektörünün bir birleşen ile birlikte Malatya dışında Türkiye’nin ve hatta yurt dışının ihtiyaçlarını da karşılayacak bir lojistik merkez olma noktasında bizlere talimatları oldu” dedi.

12 FİRMA LOKOMOTİF OLACAK

Selahattin Gürkan
  • Tekstil sektör temsilcileriyle görüşmeler yaptıklarına değinen Başkan Gürkan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bu talimatları doğrultusunda organize sanayi de faaliyet gösteren Tekstil sektöründeki öncü firmalarımız ile Valiliğimizin Başkanlığında, İl Sağlık Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyemiz, Üniversite Rektörümüz ve sivil toplum kuruluşlarımızın katıldığı bir platform içerisinde bir değerlendirme yapıldı. Bu değerlendirme sonucunda, tekstil sektörümüzdeki 12 firmamızın önderliğinde günlük ortalama 2,5 milyonluk rekor sayıda maske üretimi hedeflenmektedir. Bununla ilgili süreç başladı. Hafta sonu itibariyle bu dediğimiz rakamlara erişebileceğimizi ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.
  • Başkan Selahattin Gürkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışan personelin daha sağlıklı hizmet verilebilmesi adına Büyükşehir Belediyesi olarak, Sanat merkezlerinde ve semt konaklarında maske üretimine devam edildiğini kaydetti.

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