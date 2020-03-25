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MALATYA

Malatya salgına hızlı tepki verdi: İlaçlama çalışmaları hızla devam ediyor

Koronavirüs’ün Türkiye’de görülmeye başladığı ilk andan itibaren hızlı tepki veren Malatya Büyükşehir Belediyesi, aldığı genel tedbirlerin yanı sıra ortak kullanım alanlarından toplu taşıma araçlarına kadar her noktada başlattığı ilaçlama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Malatya'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor
Malatya'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Koronavirüs’ün ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren dezenfekte ve hijyen çalışmalarını artıran Malatya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ortak kullanım alanları olan toplu taşıma araçları ile duraklardan sora şimdide ibadet alanlarında gerekli tedbirleri alıyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının başladığı ilk günden itibaren bizzat çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmaların sadece önlem ve tedbir amaçlı olduğunu belirterek, vatandaşların tedirgin olmalarını gerektirecek bir durumun şu an itibariyle bulunmadığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Söğütlü Camii ile Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının başladığı ilk günden itibaren bizzat çalışmaları yerinde inceledi.

ALANLAR İLAÇLANIYOR

Küresel ölçekli yaşanan Koronavirüsü’ne karşı ortak kullanım alanlarında hijyen uygulaması çalışmalarına zaman kaybetmeden başladıklarını belirten Başkan Gürkan, “Almış olduğumuz tedbirler vatandaşlarımızın sağlığı için alınmış olan tedbirlerdir. İlgili personellerimizle birlikte bu çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.

‘MALATYA’DA VAKA YOK’

Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarının ve durakların dezenfektasyonunu yaptık. Bugünde yine vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Söğütlü Camisi’nde ilaçlama çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Koronavirüs vakası tespit edilen vatandaşlarımızda kontrol altına alınarak hastalığın yayılması önlenmiştir. Malatyalı hemşerilerimiz Market alışverişlerinde aşırıya kaçmadan ihtiyaçlarını karşılasınlar. Çünkü hem gıda hem de temizlik malzemelerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağı kanaatindeyim. Esenlik Marketlerimiz depoları olsun, devletimizin almış olduğu tedbirler olsun stoklarda herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağı yönündedir. Can kaybı yaşanmadan kısa süre içerisinde bu virüsten kurtulmayı temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan ilaçlama sonrasında Söğütlü Camii çevresindeki esnaflarla da bir araya gelerek sohbet etti.

Büyükşehir Belediyesinin göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, “Dünyayı etkileyen koronavirüs nedeniyle Malatya’da yapılan çalışmalar sırasında bizleri de unutmayarak göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ilaçlamayı yapan personellere teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz halkımızın tedirginlik yaşamaması için gerekli tedbirleri almakta. Türkiye genelinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz büyük gayret göstermekte. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu duyarlılıklarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

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