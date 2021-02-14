Gündem Malatya Valisi Aydın Baruş 10 şehidin kimliği tespit edildi
MALATYA

Malatya Valisi Aydın Baruş: 10 şehidin kimliği tespit edildi

Malatya Valisi Aydın Baruş: 10 şehidin kimliği tespit edildi. 3 şehidin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırıda şehit olduğu söylentileri alçakça bir provokasyondur.

Haber Merkezi DHA
Malatya Valisi Aydın Baruş açıklama yaptı.
Malatya Valisi Aydın Baruş açıklama yaptı.

Malatya Valisi Aydın Baruş beraberinde 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte basın toplantısı düzenlendi. Malatya Valisi Aydın Baruş, şehit edilen 13 kişinin 2015 ve 2016 yıllarında PKK terör örgütü tarafından kaçırılarak 6 yıldır Kuzey Irak'ın değişik bölgelerinde dolaştırıldığını, son olarak Gara bölgesindeki sözde cezaevinde şehit edildiklerini ifade etti.

Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi çalışması sonucunda şehitlerden 10'unun kimliklerinin tespit edildiğini söyleyen Vali Baruş şöyle dedi:

"Kimliği tespit edilenler; 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı, Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, 28 Temmuz 2015 tarihinde izinli gittiği Erzurum'dan ailesiyle birlikte dönerken Diyarbakır/Lice- Bingöl yol ayrımında alıkonulan Mersin nüfusuna kayıtlı, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Sedat Yabalak, 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan karayolunda alıkonulan Malatya nüfusuna kayıtlı Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş Semih Özbey, 2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan ve Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı tankçı Er Adil Kabaklı, 24 Temmuz 2016 tarihinde Lice İlçesi Berkilin Deresi mevkiinde ailesiyle birlikte seyir halindeyken alıkonulan Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Vedat Kaya, 15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır karayolunda alıkonulan Siirt nüfusuna kayıtlı Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Er Süleyman Sungur, 21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari-Çukurca karayolunda alıkonulan Eskişehir nüfusuna kayıtlı Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci, 2 Ekim 2015 tarihinde Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Erzincan'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan Topçu Er Müslüm Altıntaş, Adıyaman nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Aydın Köse ve Samsun nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Muhammet Salih Kanca oldukları anlaşılmıştır.

Hain saldırıda şehit edilen 3 evladımızın kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Malatya Adli Tıp Kurumu'nda Cumhuriyet Savcısı ve adli tıp uzmanları tarafından yapılan otopsilerin sonuçlarına göre; evlatlarımızın yakın mesafeden ateş edilmesi suretiyle 12'sinin baş bölgesinde 1'inin ise göğüs bölgesinde mermi giriş çıkışı olduğu tespit edilmiştir. Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırı sonucunda şehit olduğuna yönelik söylentileri tamamen yalan ve alçakça bir provokasyondur. Şehitlerimizin aileleri de ilimize intikal halinde olup evlatlarının naaşlarının görgüleri başsavcılık tarafından kendilerine yaptırılacaktır.

Evlatlarımızı şehit eden PKK terör örgütü mensubu 48 terörist kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz unsurları tarafından etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. PKK terör örgütü ile mücadelemiz amansız bir şekilde devam edecektir. Şehit olan evlatlarımıza Cenabı Hak'tan sonsuz rahmet, ailelerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."

Gara'da paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı terörist SİHA’larla etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Gara'da paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı terörist SİHA’larla etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu: Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek
GÜNDEM
Bakan Soylu: Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Türkiye’ye taziye mesajı
DÜNYA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Türkiye’ye taziye mesajı

Akşener'in yardımcısı şehitlere sessiz kalıp 14 Şubat'ı kutladı
GÜNDEM
Akşener'in yardımcısı şehitlere sessiz kalıp 14 Şubat'ı kutladı

Gara’da PKK’ya yönelik düzenlenen operasyon Yunanistan’ı rahatsız etti
DÜNYA
Gara’da PKK’ya yönelik düzenlenen operasyon Yunanistan’ı rahatsız etti

Gara'daki operasyonla ilgili Bahçeli'den flaş açıklama: PKK'nın sonu göründü
GÜNDEM
Gara'daki operasyonla ilgili Bahçeli'den flaş açıklama: PKK'nın sonu göründü

Numan Kurtulmuş'tan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı
GÜNDEM
Numan Kurtulmuş'tan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Bakan Akar açıkladı: PKK Gara bölgesinde alıkoyduğu 13 vatandaşımızı mağarada şehit etti
GÜNDEM
Bakan Akar açıkladı: PKK Gara bölgesinde alıkoyduğu 13 vatandaşımızı mağarada şehit etti
Abone Ol Google News
Malatya Valisi açıkladı

Malatya Valisi açıkladı

​Gara şehitlerinin kimlikleri tespit edildi.
Kritik maçta 11ler belli oldu

Kritik maçta
11'ler belli oldu

​Galatasaray-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Üç ilde eğitime kar engeli

Üç ilde eğitime kar engeli

Yüz yüze eğitim, yoğun kar nedeniyle ertelendi.

​Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Mağaradaki korkunç infazı Bakan Akar açıkladı

SİHA'lar vurdu

SİHA'lar vurdu

​Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53 oldu.
"Hemşerim nereye?"

"Hemşerim nereye?"

​Antalya'da garip olay: 'Polis kuş uçurtmadı' deyimi gerçek oldu

Yüz yüze eğitim başlıyor

Yüz yüze eğitim başlıyor

​Milyonlarca öğrenci için ders zili yarın çalacak.

Fiziksel engelli onu durduramadı

Fiziksel engelli onu durduramadı

​29 yaşında yedinci üniversitesini okuyor.

İstanbul Havalimanı'nda operasyon

İstanbul Havalimanı'nda operasyon

Uyuşturucu taşıyan İranlı kuryeler yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.