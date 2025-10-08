Malatya'da 1130 depremzede daha yuvasına kavuştu

Törende konuşan Vali Seddar Yavuz, herkesin özlediği bir Malatya'nın inşa edildiğini vurgulayarak, "Hemşehrilerimizi sıcak yuvalarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bir taraftan depremde yuvalarını kaybetmiş hemşerilerimizi sıcak yuvalarına kavuştururken bir yandan da kentsel dönüşümle herkesin özlediği bir Malatya'yı inşa ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. 1130 konutu bugün teslim ederken, 6 ve 7'nci etaplarda 2 bin 285 konutumuzun yapımı da devam ediyor. Onları da inşallah kısa süre içerisinde teslim edeceğiz" dedi.