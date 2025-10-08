Yeni Şafak
Malatya'da 1130 depremzede daha yuvasına kavuştu

16:208/10/2025, Çarşamba
DHA
Anahtar teslimi için düzenlenen törene, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yerel yöneticiler ile hak sahibi depremzedeler katıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya'da evi yıkılan 1130 depremzede daha anahtarlarını teslim alarak kalıcı konutlarına kavuştu.

Bahçebaşı Mahallesi'nde inşası tamamlanan 1130 konutun anahtarları hak sahibi depremzedelere teslim edildi. Anahtar teslimi için düzenlenen törene, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yerel yöneticiler ile hak sahibi depremzedeler katıldı.



Törende konuşan Vali Seddar Yavuz, herkesin özlediği bir Malatya'nın inşa edildiğini vurgulayarak, "Hemşehrilerimizi sıcak yuvalarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bir taraftan depremde yuvalarını kaybetmiş hemşerilerimizi sıcak yuvalarına kavuştururken bir yandan da kentsel dönüşümle herkesin özlediği bir Malatya'yı inşa ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. 1130 konutu bugün teslim ederken, 6 ve 7'nci etaplarda 2 bin 285 konutumuzun yapımı da devam ediyor. Onları da inşallah kısa süre içerisinde teslim edeceğiz" dedi.


Yapılan konuşmaların ardından depremzedelere anahtarları teslim edildi. Kalıcı konutlarının anahtarını alan depremzedeler yetkililere teşekkür etti.



#Malatya
#Kahramanmaraş
#Seddar Yavuz
