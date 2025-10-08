İletişim Başkanı Duran: Özgürlük Filosu'na müdahale, haydutluğun yeni bir örneğidir

Yeni Şafak
Duran, Gazze'ye yardım götüren Özgürlük Filosu'na İsrail'in uluslararası sularda yaptığı müdahaleye ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'ye yardım götüren Özgürlük Filosu'na İsrail'in uluslararası sularda yaptığı müdahaleye ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, "İsrail tarafından Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale, haydutluğun ve hukuk tanımamanın yeni bir örneğidir. Küresel Sumud Filosu'ndan sonra aralarında Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin de bulunduğu, barışçıl amaç taşıyan sivil aktivistlere yönelik yapılan bu saldırı kabul edilemez.



Türkiye, alıkonulan vatandaşlarımızın serbest bırakılması için tüm girişimleri başlatmış olup aktivistlerin durumunu takip etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin davasının ve Gazze halkının yanında durmaya; soykırıma, bu hukuk ve insanlık dışı saldırılara karşı mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


