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MALATYA

Malatya'da 13 ilçe 718 mahallede hummalı çalışma

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuluncak ilçesi sınırları içerisinde bulunan Bıyıkboğazı Mahallesi ile Başören Mahallesi grup yolunda incelemelerde bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Malatyada 13 ilçe 718 mahallede hummalı çalışma
Malatya Belediye Başkanı Gürkan yol ve altyapı koordinasyon dairesine bağlı ekiplerin 7/24 esasına göre Malatya’nın bütün ilçelerinde hizmet ürettiklerini belirtti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuluncak ilçesi sınırları içerisinde bulunan Bıyıkboğazı Mahallesi ile Başören Mahallesi grup yolunda incelemelerde bulundu. Başkan Gürkan yol ve altyapı koordinasyon dairesine bağlı ekiplerin 7/24 esasına göre Malatya’nın bütün ilçelerinde hizmet ürettiklerini belirtti. Bıyıkboğazı ve Başören mahallelerini birbirine bağlayan grup yolundaki çalışmalar hakkında bilgiler aktaran, Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı M. Hakan Demir, “Kuluncak ilçemize bağlı Bıyıkboğazı ve aynı zamanda Başören mahallemizi birbirine bağlayan grup yolumuz. Bu yolumuzda genişletme çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt çalışmalarına başladık. Ayrıca Bıyıkboğazı mahallemizde Allah rahmet eylesin Şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan’ın baba ocağı olması nedeniyle de buradaki çalışmalarımıza ağırlık verdik. İki gün gibi kısa bir süre içerisinde buradaki çalışmalarımızı tamamlayıp hizmete açtık” ifadelerini kullandı.

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