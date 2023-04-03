Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Arşiv
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 13:52'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.13 kilometre olarak kaydedildi.
Güncel son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanmakta. Yurt genelinde meydana gelen sarsıntılar iki kurumun aktardığı verilere göre bugün yurt içinde pek çok bölgede irili ufaklı depremler meydana geldi. Listeye göre; Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem 10 ilde yıkıma neden olmuştu. Türkiye genelinde farklı noktada depremlerin yaşandığı bilgisi verildi. Bu noktada, "En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" sorularına yanıt aranıyor. Korkutan deprem Malatya ve Adana'da meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri.
Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada ilk kez kullanılan 'optik uyarımlı lüminesans' yöntemi ile Manisa Fayı'ndaki eski depremler tarihlendirildi. Deprem bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Manisa çevresindeki en son depremin 1845 yılında gerçekleştiği ortaya çıktı. Bu da fayın, 178 yıldan beri stres biriktirdiği anlamına geliyor" diyerek deprem uyarısında bulundu.
Malatya'daki 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından Adana’nın Saimbeyli ilçesi sınırları içerisinde de sabah saatlerinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş il sınırına yakın bir noktada gerçekleşen deprem ilçe merkezi ve çevre köylerde hissedildi.