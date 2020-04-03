Gündem Malatyada 5 mahalle karantina altında Giriş çıkışlar yasaklandı
MALATYA

Malatya'da 5 mahalle karantina altında: Giriş çıkışlar yasaklandı

Malatya'da 5 mahalle karantina altında: Giriş çıkışlar yasaklandı

Malatya'nın Darende, Hekimhan, Arapgir, Pütürge ve Kuluncak ilçelerindeki 5 mahalle, koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındı. Karantina kararı ile birlikte toplam nüfusu bini aşan 5 mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı, güvenlik önlemleri artırıldı.

Haber Merkezi DHA
Malatya'da 5 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.
Malatya'da 5 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

Kente farklı illerden ve yurt dışından gelenlerin Darende, Hekimhan, Arapgir, Pütürge ve Kuluncak ilçelerindeki yakınlarının yanlarına gitmesinin ardından 7 kişi, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Şüphe üzerine gözlem altına alınan 7 kişiye yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

  • Bunun üzerine 7 hastanın yaşadığı Darende ilçesinin 800 nüfuslu Ilıca Mahallesi, Arapgir ilçesinin 120 nüfuslu Eğnir Mahallesi, Hekimhan ilçesinin 102 nüfuslu Kozdere Mahallesi, Pütürge ilçesinin 86 nüfuslu Sahilköy Mahallesi ile Kuluncak ilçesinin 232 nüfuslu Kaynarca Mahallesi karantina altına alındı.

Jandarma ekipleri, 5 mahallenin giriş- çıkışlarına barikat kurdu. Mahallelere giriş ve çıkış izni verilmezken vatandaşların ihtiyaçları jandarma tarafından karşılanmaya başlandı.

DHA
Jandarma ekipleri, 5 mahallenin giriş- çıkışlarına barikat kurdu.

Sağlık ekipleri de mahalle sakinlerinin ateşlerini ölçerek, kontrollerini yapmaya başladı. Yüksek ateş tespit edilenler, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne götürülüyor.

İsveçli profesörden koronavirüs uyarı: Nüfusun yarısına bulaşabilir
DÜNYA
İsveçli profesörden koronavirüs uyarı: Nüfusun yarısına bulaşabilir

ABD'den korkutan koronavirüs açıklaması: 4 hastadan biri belirtileri göstermiyor
DÜNYA
ABD'den korkutan koronavirüs açıklaması: 4 hastadan biri belirtileri göstermiyor

Malezya'da kadınlara ilginç karantina uyarısı: Evde çok konuşmayın
DÜNYA
Malezya'da kadınlara ilginç karantina uyarısı: Evde çok konuşmayın
Abone Ol Google News
Silifkede domates yüklü TIR denize uçtu

Silifke'de domates yüklü TIR denize uçtu
Kalaşnikoflu çatışma

Kalaşnikoflu çatışma

​11 adrese operasyon yapıldı, cephanelik ele geçirildi.
Çin bu tarihi unutmayacak

Çin bu tarihi unutmayacak

​4 Nisan günü saat 10'da bayraklar yarıya indirilecek.
Sömürgeci kafası!

Sömürgeci kafası!

'​Korona aşılarını Afrika'da deneyelim.'
Macide <br>koronayı yendi

Macide
koronayı yendi

​Hastanedeki 9 gün bana 9 ay gibi geldi.
Peş peşe<br>hibe çağrısı

Peş peşe
hibe çağrısı

Koronvirüse karşı uygulama geliştirene verilecek.
Konya Büyükşehir'den tam destek

Konya Büyükşehir'den tam destek

​Konyalı vatandaşların mağdur olmamasını sağlayacağız
3 gün<br>maliyetine satış

3 gün
maliyetine satış

​Bakan'ın talimatıyla balık kampanyası başlatıldı.
Martta<br>sürpriz yapmadı

Martta
sürpriz yapmadı

​TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı.
'Kahramanları' <br>ikna edeceğiz!

'Kahramanları'
ikna edeceğiz!

​Koronavirüs tedavisinde dünyaya umut olacaklar...
Hayat<br>karavancılara güzel

Hayat
karavancılara güzel

​Sahilde karantinaya girdiler, hem evdeler hem değiller...
3 ay sayaç<br>okuma yok!

3 ay sayaç
okuma yok!

Elektrik ve doğalgaz faturaları için yeni karar.
İlçe gece yarısı karantinaya alındı

İlçe gece yarısı karantinaya alındı

​15 gün boyunca tüm giriş çıkışlar yasaklandı.
Üst limit<br>3 milyon liraya çıktı

Üst limit
3 milyon liraya çıktı

KOSGEB kredilerinde limit ve vadeler arttırıldı.
3 ay ertelendi

3 ay ertelendi

​Araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor.
Virüs sebebiyle <br>kıta değiştiriyor

Virüs sebebiyle
kıta değiştiriyor

​Trabzonspor'dan ayrılmıştı yeni adresini buldu.
ABD'yi<br>karıştıran mektup

ABD'yi
karıştıran mektup

​Koronavirüs mektubunu herkese gönderdi, görevden alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.