Malatya'da 5 mahalle karantina altında: Giriş çıkışlar yasaklandı

Ekonomi

Bakan talimat verdi: Çipura ve levrek 3 gün maliyetine satılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla balık kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında vatandaşların daha fazla balık tüketebilmesi için bugünden itibaren 3 gün sürecek kampanyayla zincir marketlerde çipura ve levrek maliyetine satılacak.