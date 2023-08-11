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Malatya'da 5.3 paniği: 23 yaralı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3’lük deprem korkuttu. Saat 20.48’de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

04:00 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sarsıntının hemen ardından çok sayıda vatandaş sokaklara çıktı.

Sarsıntının hemen ardından çok sayıda vatandaş sokaklara çıktı.

Depremde 1 metruk bina yıkılırken 23 kişi hafif yaralandı. Deprem, Malatya’nın yanı sıra Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep’ten de hissedildi. Sarsıntının hemen ardından çok sayıda vatandaş sokaklara çıktı.


PANİK YÜZÜNDEN 23 YARALI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin “İlk belirlemelere göre 1 metruk bina yıkılmış ve 2 ağır hasarlı bina yan yatmıştır” bilgisini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da “Malatya’da 22, Adıyaman’da 1 kişi olmak üzere 23 vatandaşımız düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralanmıştır” ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası Malatya’da içme suyu şebekesinde bulanıklık oluştu. Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada Gündüzbey Kaptaj Tesisi ana kaynağında bulanıklık oluştuğu belirtilerek vatandaşlar ikinci bir uyarıya kadar su içilmemesi konusunda uyarıldı. Öte yandan dün Diyarbakır’ın Hani ilçesi 15.25’te 4.2; Antalya’nın Gazipaşa ilçesi de 16.16’da 4.5 büyüklüğünde depremlerle sarsıldı.


#Malatya
#deprem
#yaralı
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