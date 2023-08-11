Malatya'da 5.3 paniği: 23 yaralı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümde karşılaşılan engelleri bertaraf edecek, işi hızlandıracak İstanbul'a özel bir deprem yasası çıkaracaklarını söyledi. İstanbul'daki 1,5 milyon riskli yapıdan 600 bininin ya yıkılacağını ya da ağır hasar göreceğini ifade eden Özhaseki, amaçlarının dönüşümü hızlandırmak olduğunu vurguladı.