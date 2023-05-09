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Malatya'da çadır yangını: Dört yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Malatya'da, depremde evleri hasar gören yabancı uyruklu ailenin kaldığı çadırda elektrikli sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki Muhammed El Hasan Ali hayatını kaybetti.

07:27 . 9/05/2023 Salı
DHA
Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

Yangın, gece yarısı Hanımınçiftliği Mahallesi Bahadır Sokak'ta kurulu çadırda çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremde evleri hasar gören Suriye uyruklu aile kurdukları çadırda yaşamını sürdürmeye başladı.


Ailenin evlerinin önünde kurdukları çadırda uyudukları sırada elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. İddiaya göre panik ve korku içerisinde çadırdan kaçan aile çocukları Muhammed El Hasan Ali'yi yanlarına almayı unuttu.


Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye görevlileri, Muhammed El Hasan Ali'yi çadırın içerisinde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed El Hasan Ali'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından talihsiz çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.





 



#Malatya
#Deprem
#Yangın
#Çadır
3 saat önce
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