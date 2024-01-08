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Malatya'da korkutan deprem: Pütürge'de 9 kilometre derinlikte meydana geldi

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD saat 16.19'da meydana gelen depremin merkezinin Pütürge olduğunu ve yerin 9,6 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da depremden hemen sonra sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak tüm ekiplerin saha taramasına çıktığını herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığını belirtti.

16:31 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:57 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Malatya'da korkutan deprem
Malatya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9,6 km derinliğinde meydana gelen deprem ilçede kısa süreli paniğe neden olurken sarsıntı başta Malatya olmak üzere yakın illerde de hissedildi.

Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, "Malatya Pütürge'de 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.


Malatya Valisi Yazıcı 'Artçılar devam ediyor' diyerek uyardı: Ağır hasarlı yapılardan uzak durun

Konuyla ilgili açıklama yapan Malatya Valisi Ersin Yazıcı tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, şuan için olumsuz bir durum olmadığını söyledi. Yazıcı, artçı depremlerin devam ettiğini de belirterek özellikle ağır hasarlı yapılardan uzak durulması noktasında vatandaşları uyardı.


#deprem
#malatya
#AFAD
#Ali Yerlikaya
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