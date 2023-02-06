Malatya'da kurtarma çalışması yapan ekipler enkazın altında kaldı

Beş bölgede ve birçok ilimizde yıkıma sebep olan depremle ilgili canlı yayın yapan muhabirler de sarsıntıya yakalandı. Kahramanmaraş Elbistan'da meydana gelen 7.6'lık ikinci depremde bölgeden gelişmeleri aktaran Olcay Düzgün'ün canlı yayında depreme yakalandığı anlar kaydedildi.