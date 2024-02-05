|
Gündem

Malatya'da Valiliğin izni dışındaki deprem felaketine ilişkin etkinlikler yasaklandı

'Asrın felaketi' olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir yıl geçti. 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen felakette acı ve hüzünle dolu bir yıl geride kalırken Malatya Valiliği de deprem felaketine ilişkin korsan etkinliklerin önüne geçmek adına harekete geçti. Valilik, resmi izinler dışındaki, deprem felaketinin yıl dönümüne ilişkin düzenlenecek her türlü etkinliğin üç gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

20:26 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:35 - 5/02/2024 Pazartesi
AA
Malatya Valiliği
Malatya Valiliği

Malatya Valiliği, resmi izinler haricinde, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde vefat edenler için yapılması muhtemel her türlü etkinlik ve eylemin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Valilik oluru dışında 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yıl dönümüne ilişkin düzenlenecek her türlü etkinliğin 3 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.

Resmi törenler hariç tüm etkinlikler yasaklandı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Malatya Valiliğinin oluru ile Valilik ve Kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler ile 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde vefat eden vatandaşlarımızı anma amaçlı yapılacak etkinlikler, kamu kurum ve kuruluşlarının, düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve` ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere, yapılması muhtemel her türlü eylem, etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğinde (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, araç konvoyu, her türlü karşılama, uğurlama, açık ve kapalı yer toplantısı, açlık grevi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ile pankart asma, imza kampanyası düzenleme gibi) her türlü açık ve kapalı alanlardaki eylem ve etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırları girişlerinin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A ve 11/C maddeleri gereğince engellenmesi, ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununun 17. ve 19. maddeleri hükmü gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem, etkinliklerin Malatya İl Geneli (tüm dış ilçelerin tamamı polis ve jandarma sorumluluk bölgesi dahil) 05.02.2024 Pazartesi günü saat 00.01'den 07.02.2024 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar 3 gün süre ile yasaklanmasına karar verilmiştir."



#Asrın Felaketi
#Kahramanmaraş
#Deprem
#Malatya
#Valilik
#açıklama
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşa müjde TOKİ'den geldi: İstanbul ve Ankara'da yeni projeler başlatılıyor