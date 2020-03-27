Malatya'da yerli tanı kiti üretimi çalışmasına başlandı: 2 ayda tamamlanması hedefleniyor

Dünyada yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, 15 dakikada virüs tespiti yapılan hızlı tanı kitleri, 23 Mart'ta Çin'den ülkeye getirildi.

DHA Koronavirüs tespitinde kullanılacak yerli tanı kiti üretimi için çalışmalara başlandı.

Bu gelişmenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Geliştirme Laboratuvarı'nda, koronavirüs tespitinde kullanılacak yerli tanı kiti üretimi için çalışmalara başlandı.

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DHA Koronavirüs tespitinde kullanılacak yerli tanı kiti üretimi için çalışmalara başlandı.

Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat Yıldız ile ekibi, yerli hızlı tanı kitini üretmek amacıyla göreve başladı. 3 aşamada üretime geçilmesi planlanırken, tanı kitleriyle ilgili çalışmanın 30- 60 gün içinde sonuçlandırılacağı tahmin ediliyor.

DHA Koronavirüs tespitinde kullanılacak yerli tanı kiti üretimi için çalışmalara başlandı.

Amaçlarının, Türkiye'ye ve çok sayıda ülkeye yetecek kadar tanı kiti üretmek olduğunu belirten Prof. Dr. Yıldız, "Koronavirüse karşı antikor üreterek, onun antijenini tespit etmeye yönelik herhangi bir teknik oluşturarak bu virüsü çok kısa sürede test edebilecek bir tanı kitini oluşturma hedefindeyiz ve çalışmalarımıza başladık" dedi.