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MALATYA GENEL SAĞLIK

Malatya'da yerli tanı kiti üretimi çalışmasına başlandı: 2 ayda tamamlanması hedefleniyor

Malatya'da yerli tanı kiti üretimi çalışmasına başlandı: 2 ayda tamamlanması hedefleniyor

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Geliştirme Laboratuvarı'nda, koronavirüs tespitinde kullanılacak yerli tanı kiti üretimi için çalışmalara başlandı. Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat Yıldız, ekibiyle 3 aşamada üretime geçirmeyi planladıkları tanı kitine ilişkin çalışmaları, 2 ayda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Yerli tanı kiti için çalışmaları sürdürüyorlar.
Yerli tanı kiti için çalışmaları sürdürüyorlar.

Dünyada yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, 15 dakikada virüs tespiti yapılan hızlı tanı kitleri, 23 Mart'ta Çin'den ülkeye getirildi.

DHA
Koronavirüs tespitinde kullanılacak yerli tanı kiti üretimi için çalışmalara başlandı.

Bu gelişmenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Geliştirme Laboratuvarı'nda, koronavirüs tespitinde kullanılacak yerli tanı kiti üretimi için çalışmalara başlandı.

Koronavirüsle mücadele için 50 bin kit geldi
DÜNYA
Koronavirüsle mücadele için 50 bin kit geldi

DHA
Koronavirüs tespitinde kullanılacak yerli tanı kiti üretimi için çalışmalara başlandı.

Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat Yıldız ile ekibi, yerli hızlı tanı kitini üretmek amacıyla göreve başladı. 3 aşamada üretime geçilmesi planlanırken, tanı kitleriyle ilgili çalışmanın 30- 60 gün içinde sonuçlandırılacağı tahmin ediliyor.

DHA
Koronavirüs tespitinde kullanılacak yerli tanı kiti üretimi için çalışmalara başlandı.

Amaçlarının, Türkiye'ye ve çok sayıda ülkeye yetecek kadar tanı kiti üretmek olduğunu belirten Prof. Dr. Yıldız, "Koronavirüse karşı antikor üreterek, onun antijenini tespit etmeye yönelik herhangi bir teknik oluşturarak bu virüsü çok kısa sürede test edebilecek bir tanı kitini oluşturma hedefindeyiz ve çalışmalarımıza başladık" dedi.

Üretimi ikiye katladılar yine de taleplere yetişemiyorlar: Firmalara bir ay sonraya gün verilebiliyor
FOTOĞRAF 15
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Koronavirüs salgını sonrası kullanımı artan ve taleplerin karşılanamadığı dezenfektan ve kolonya üretiminin hammaddesi etil alkolde de stoklar tükendi.
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İthalatı da durdurulan etil alkol için yerli firmalar harekete geçti.
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Amasya Şeker Fabrikası da etil alkol üretim kapasitesini yüzde 100'ü aşan oranda artırdı.
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Fabrikada, 50 çalışanla, 3 vardiya halinde günlük 65 bin litre etil alkol üretiliyor.
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Şeker pancarının melasından yapılan etil alkol, önce kalite kontrolden geçiriliyor, sonra paketlenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. İki katı üretim yapan fabrikada, yine de talepler karşılanamıyor.
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TÜM SİPARİŞLER SIRAYA KONULDU<br>​ <br>​ Fabrikanın kapasitenin üzerinde çalıştığını söyleyen Amasya Şeker Fabrikası Gıda ve Alkol Kısmı Müdürü Sami Töre, şunları belirtti:
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Fabrikamızda yaklaşık günlük 65 bin litre alkol üretiyoruz. İnşallah bu üretim bu şekilde devam eder. Böyle devam ederse kısa zamanda saf alkol depolarını doldurmuş oluruz. Şu an talep çok fazla ve Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, her gün 50 kişiyle görüşüyor. Talepleri karşılamaya çalışıyoruz, tüm siparişler sıraya konuldu. Firmalara bir ay sonraya gün verilebiliyor. Günlük çıkan alkolü biriktirip firmalara veriyoruz. Talep fazla ama şu an hammadde noktasında herhangi bir sorunumuz yok.
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HEDEFİMİZ 5 BUÇUK MİLYON LİTRE <br>​ <br>​ Salgından önce toplam 1,5 milyon litre etil alkol üretme planları olduğunu anlatan Amasya Şeker Fabrikası Şeker Üretim Müdürü Sedat Güven de salgınla birlikte planda da değişiklik olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Hammaddemiz olan melas tedariki yaparak, bu seneki üretimimizi 5 buçuk milyon litreye kadar ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunun için de ekip arkadaşlarımızla birlikte üstün bir gayret içerisindeyiz. Bu süreç bittikten sonra yurt dışından gelen etil alkolle rekabet edebilir seviyede olmamız lazım, inşallah bu tesis üretime devam eder. İthalat ve yurtiçi ihtiyaçları konusunda bazı düzenlenmelerin yapılması durumda bu tesisler ayakta kalır.
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Üretimi ikiye katladılar yine de taleplere yetişemiyorlar: Firmalara bir ay sonraya gün verilebiliyor
Türkiye'nin yayılan koronavirüs sonrası kullanımı artan dezenfektan ve kolonyanın hammaddesi etil alkol üretimi için harekete geçildi. Amasya'da bir şeker fabrikası ithalatı durdurulan etil alkolde kapasitesini yüzde 100'ü aşan oranda artırdı, günde 65 bin litre üretim miktarına ulaştı. İki katı üretim yapan fabrikada, yine de talepler karşılanamıyor.


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